Angara kinuyog ng mga artista

Inamin ni Senador Sonny Angara na nahihirapan siyang ipaglaban ang kagustuhan ni Senate Minority Leader Franklin Drilon na patawan ng 10 percent tax ang cosmetic surgery dahil sa matinding pag­la-lobby ng showbiz industry.

Ayon kay Angara, chairman ng Senate committee on ways and means, ang cosmetic tax ang isa sa tatlong probisyon sa panukalang Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN) na mahirap pagkasunduan ng mga senador at kongresista.

Inihayag ni Angara, na marami sa kanilang counterpart sa Kamara ang hindi pa kumbinsido sa pagpapataw ng 10% excise tax sa cosmetic surgery dahil hindi anila ito natalakay sa kanilang hanay.

Dagdag pa rito ang mga miyembro ng showbiz industry na hindi niya pinangalanan na matinding nagla-lobby sa panukala ni Drilon na pinagtibay ng Senado.

“Well marami talaga… kahit sa radyo ‘di ba ‘yung mga taga-showbiz ayaw nila ng ganu’n siguro bahagi na ng kanilang industriya,” wika ni Angara.

Naninidigan naman aniya ang Senado partikular si Drilon para maisama sa TRAIN ang probisyon.

“But Sen. Drilon is one of those pushing hard for that tax and he told me he feel strongly about it kasi nga by matter of principle kasi nga ‘yung iba pinapatawan natin bakit ito why not, e itinuturing naman na luxury,” pahayag pa ni Angara.

Sa kabilang dako, umaasa siya na makabubuo sila ng compromise agreement sa natu­rang probisyon at tuluyan nang maaprubahan ang TRAIN sa Lunes, Disyembre 18.

“Hindi naman nakatali sa isang rate si Sen. Drilon, nandu’n ‘yung elbow room for agreement. 20(%) dati ‘yun ginawang 10, baka in between 0 and 10 mapag-usapan,” dagdag ni Angara.

Matatandaan na isiniksik ni Drilon ang nasabing probisyon matapos mapansin ang bonggang kasal ni Dra. Vicki Belo kay Hayden Kho sa Paris, France na ginastusan umano ng P80 milyon, bukod sa ginastos sa wedding gown, hotel accommodation ng mag-asawa sa Ritz Hotel at iba pa.





Maraming artistang kliyente si Belo, pati na ang asawa ng ilang congressman at senador.