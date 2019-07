Angara imbitado sa GAB Sports Summit

IMBITADO si Senator Juan Edgardo ‘Sonny’ Angara pati ang kapwa senador na si Bong Go sa isasagawang kauna-unahang Philippine Professional Sports Summit sa Sept. 24-25 sa Philippine International Convention Center sa Pasay City.

Ayon kay Games and Amusements Board (GAB) chairman Abraham ‘Baham’ Mitra, ang nasabing sports summit ay naglalayong itaas ang antas ng professional sports sa bansa kasabay ng pagtiyak sa kabutihan ng mga atleta.

Nagpasalamat si Mit­ra sa pagtulong ni Sen. Angara sa paparating na summit.

“We’re very fortunate to get the support of Sen. Angara for this endeavour,” sabi ni Mitra sa 32nd Usapang Sports ng Tabloids Organization in Philippine Sports (TOPS) Huwebes sa National Press Club sa Intramuros, Manila at inisponsoran ng PSC, National Press Club, PAGCOR at Community Basketball Association.

Kasabay nito, inimbitahan na rin ng GAB sina Angara at Go na maging tagapagsalita sa natu­rang aktibidad.

“We’re hoping to invite the different stakeholders in professional sports to participate in this sports summit under GAB,” sabi ni Mitra. ­(Aivan Episcope)