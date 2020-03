Angara: Huwag magpanik sa COVID-19

PANAHON na umano para maging maingat at mapagmatyag at hindi kailangang mataranta ngayong naitala na ang local transmission ng COVID-19 sa bansa, ayon kay Senador Sonny Angara.

“What is important is that we are able to identify these cases, treat the infected and take all the necessary steps to prevent the disease from spreading,” sabi ni Angara.

“Kung ikukumpara pa rin natin ang bilang ng kaso ng COVID-19 sa Pilipinas ay ‘di hamak na mas maganda pa rin ang kalagayan natin sa ibang bansa.

Pero hindi ibig sabihin nito ay magiging complacent tayo dahil tulad ng nakita natin sa ibang lugar, mabilis ang pagkalat ng sakit na ito,” dagdag pa nito.

Pinayuhan din nito ang Department of Health na maging transparent sa kanilang impormasyon at maging bahagi ng pagpapakalat ng impormasyon tungkol sa kaso.

Ito’y dahil marami na aniyang mga maling impormasyon na kuma­kalat sa social media kaya nararapat lang na maglabas sila ng tamang impormasyon at ipamahagi sa lahat ng uri ng media.

Hinikayat din nito ang mga ahensiya ng gobyerno na magdeklara ng anumang financial requirement na kakailanganin nila para makontrol ang sakit na ito. (Dindo Mati­ning)