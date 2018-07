Angara ‘di nakonsulta ng SBP sa pag-atras sa Asiad

KUNG ang Samahang Basketbol ng Pilipinas (SBP) chairman na si Senador Juan Edgardo ‘Sonny’ Angara ang tatanungin, mas pabor siya na magpadala ng kinatawan ang Pilipinas sa paparating na 2018 Asian Games sa Jakarta at Palembang Indonesia sa Agosto 18 hanggang Setyembre 2.

“I think in an ideal world, mas maganda na mayroon tayong kinatawan especially basketball, it’s one of our strengths hindi ba? It would really be nice if we have a team,” ayon kay Angara, isang basketball enthusiast at player para sa Senate Sentinels sa UNTV Cup 2018.

Ayon sa mambabatas, hindi siya nakonsulta ng SBP sa naging desisyon ng mga ito na huwag nang magpadala ng Phi­lippine basketball team sa Asiad at mas nanaiisin na lang munang umapela sa desisyon ng FIBA kaugnay sa pagsususpende at pagpapataw ng multa sa SBP, 10 Gilas player, assistant coach Jong Uichico at head coach Chot Reyes.

Sa kabila nito, inireres­peto niya ang desisyon ng SBP.

Bago mag-alas-11 Huwebes nang gabi nilabas ng SBP ang official statement, halos anim na oras pagkatapos ng press conference sa PBA office sa Libis para iha­yag na aprubado na ng Board na core ng Rain or Shine ang magdadala sa bandera ng Pilipinas.