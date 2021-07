“Ang taba mo!” Kadalasan nasasabi kung may katagalan nang hindi nagkikita kita ang mga mag kakaibigan. Kadalasan din ay pabiro lang ito. Ngunit hindi ito mabuti sa isang taong namumuhay na may kabigatan ang timbang, overweight o may obesity. Marami ngayon ang talagang bumigat dahil sa madaming bagay. Kabilang dito ang pagkain ng mga hindi masustansiya na kadalasan ay mga fast food. Kasama din ang hindi pagkilos ng mabuti dahil sa lockdown at quarantine dahil sa pandemya. Hindi lang sa hindi makaehersisyo ng mabuti dahil hindi makalabas, kundi pati na din ang regular na paglakad at pagkilos na dati rati’y ginagawa ay hindi na rin ngayon.

Ang obesity ay isang sakit na dala ng pagkain ng madami at hindi nagkikikilos ng mabuti. tumataas ang sugar at fat sa katawan na hindi na memetabolismo ng mabuti, kaya ang kinalalabasan ay ang pagipon ng enerhiya na naiimbak sa taba kaya lumalaki at bumibigat ng husto. Ang pagtaas ng asukal ay makikita na kaakibat nito. Maaari din tumaas ang mga sumusunod, ang cholesterol, triglycerides, mga lipoproteins na LDL at VLDL. Nadadamay din ang atay sa pamamagitan ng fatty liver at pagtaas ng mga enzymes nito. Hindi mabuti ang pagiging obese dahil sa peligro nito sa mga karamdaman gaya ng diabetes, karamdaman sa puso, pagtaas ng blood pressure, arthritis, sleep apnea, pati na ang stroke at cancer.

May kinalaman din ang ibang mga bagay gaya ng genetics; ilang mga gamot na pang matagalan ginagamit (tulad ng steroids na kailangan sa mga kundisyon na hika, allergies at psoriasis); mga kundisyon na bumabagal ang metabolismo, lalo kung na may kinalaman sa mga hormones, kasama ang thyroid hormones at estrogen at progesterone na nawawala pag nagmenopose ang isang babae; at pati na din mga ilang psychological conditions.

Ang mahalaga ay makuhang may magsabi ng maayos sa isang may obesity ang kanyang kundisyon. Sa isang namumuhay na may obesity na tanggapin ang kanyang kundisyon nang maumpisahan ang mga paraan para gumaling. Higit sa lahat, ang lipunan na maging sensitibo sa ganitong kundisyon at sumuporta ng mabuti.

Ang diyeta at ehersisyo pa din ang susi sa panlaban ng obesity. May mga gamot na maaring ibigay ang mga doktor. May mga agresibong lunas din gaya ng mga injectables, pati na din ang surgery, gaya ng bariatric, liposuction, pati na ang tummy tuck. Mainam din malaman ang genetic profile na makakatulong ng malaki sa pamamahala ng karamdaman.

Kaya sa totoo lang, kung hindi maganda ang sasabihin, huwag na lang dahil maaaring hindi natin alam ang nangyayari sa isang namumuhay ng may obesity.

Hanggang sa susunod ! Keep healthy! Stay safe!

J. RYLAN G. FLORES, MD ay isang orthopaedic surgeon, nutrigenomics practitioner at DNA profiler, fellow ng International College of Surgeons at Philippine Academy of Medical Specialists. Siya ay matatagpuan sa De los Santos Medical Center. Speaker sa iba’t ibang talakayan (medical man at iba pa, dito at internasyonal). Isang personalidad sa pelikula, telebisyon, radio (mapapakinggan sa Kalusugan Kakabilib sa DWIZ882 tuwing lingo 11am-12nn) at Doc Rylan Facebook Live tuwing sabado 7pm. Sundan sa twitter@rylanflores, gamitin ang hashtag na #docquestion at Facebook sa Doc Rylan para sa mga komentaryo at katanungan.