Ang serbisyo ng gobyerno sa kabila ng pandemya

Sa panahong ito na patuloy tayong lumalaban sa pandemyang dulot ng Covid-19, hindi natin maisasantabi ang mandato ng mga kapwa ko lingkod bayan upang magserbisyo sa bawat Pilipino sa kabila ng banta sa kalusugan na susuungin sa pagtupad sa tungkulin.

Mas lalong kailangan ng taumbayan ang serbisyo ng gobyerno sa panahong ito na tayo ay nasa ilalim ng tinatawag na “State of Public Health Emergency” upang masiguro ang paghahatid ng kaukulang ‘basic services’ sa tao at masigurong ligtas ang lahat mula sa nakamamatay na sakit na COVID-19.

Kaya naman mahalaga ang ipinalabas na kalatas ng Civil Service Commission (CSC) na nagsasaad ng “multiple alternative work arrangements” na maaaring sundin ng iba’t-ibang ahensya ng gobyerno sa buong bansa upang patuloy na maihatid ang serbisyo sa mamamayan. Ito ay nakapaloob sa CSC Resolution No. 2000540 o ang “Revised Interim Guidelines for Alternative Work Arrangements and Support Mechanisms for Workers in the Government During the Period of State of National Emergency Due to COVID-19 Pandemic”, na ipinalaganap noong ika-7 ng Mayo ng taong kasalukuyan at circularized via CSC Memorandum Circular No. 10, s. 2020. Kalakip din sa resolusyon ang ‘complete set of guidelines’ para maayos itong maipatupad. Kabilang ang mga sumusunod sa Alternative Work Arrangements ng CSC: work-from-home arrangement, skeleton workforce, four-day o compressed workweek at ang staggered working hours.

Ayon sa CSC, maaaring pumili ng isa o pinagsamang work arrangement ang mga ahensya ng pamahalaan depende sa kanilang pagtaya sa nararapat at magiging epektibo sa kanilang tanggapan, kabilang na ang mga limitasyon ng quarantine sa kanilang lugar na pinagtatrabahuhan. Ang lubos na mahalaga ay masigurong tuloy-tuloy ang pagbibigay ng serbisyo sa mga Pilipino sa panahong ito na tayo ay nahaharap sa krisis pangkalusugan.

Saludo ako sa ‘frontliners’ mula sa gobyerno man o pribado, dasal naming palagi na kayo ay maging ligtas at malakas upang patuloy na makapaglingkod sa ating mga kababayan.

Katulad nga ng aking madalas na ipanawagan, magtulong-tulong tayong labanan at puksain ang COVID-19. Sa pagsisikap ng gobyerno, pakikiisa ng bawat Pilipino at higit sa lahat sa pagpapala ng Panginoon, malalagpasan natin ang pagsubok na ito.

****** ****** ****** ******

Katulad ng nakaraang mga linggo, lahat tayo ay nag-abang sa pasya ng pamahalaan kaugnay ng pagpapatupad ng enhanced community quarantine (ECQ) sa ating bansa bilang paglaban sa Covid19. Ang mga lugar na may moderate-risk of COVID-19 transmission ay isinailalim na sa general community quarantine habang ang iba naman na maituturing na low-risk ang transmission ng sakit ay naialis na sa ano mang community quarantine, pero dapat pa ring obserbahan ang ‘minimum health standards’ tulad ng pagsuot ng mask, social distancing, pag huhugas ng kamay at temperature check.

Ang Metro Manila, Cebu City at lalawigan ng Laguna naman ay inilagay naman sa modified enhanced community quarantine (MECQ) epektibo mula Mayo 16 hanggang Mayo 31. Ayon sa Palasyo, ang Modified ECQ ay ‘transition phase’ at inaasahang matapos ang isang buwan ay mapupunta na ang lahat ng lugar sa GCQ. Alinsunod ito sa abiso ng World Health Organization na dapat ay ‘gradual’ o dahan dahan ang pagtatanggal ng mga lockdown.

Ano nga ba ang ipinagkaiba ng modified ECQ sa nauna nang naipatupad na ECQ? Ang modified ECQ ay ibinase sa siyentipikong pag-aaral ng mga eksperto base sa bilis ng pagkalat ng sakit at ang mga epekto nito sa ating ekonomiya. Sa modified ECQ, limitado pa rin ang galaw natin at mananatiling ang mga essential workers lang ang maaaring lumabas ng bahay; papayagan nang magbukas ang ilan mahahalaga at piling industriya; papayagan na ring pumasok sa trabaho ang hanggang singkwenta porsiyento ng work force at magbabalik na bagkus limitado pa rin mga pampublikong transportasyon.

Samantala, mananatiling naka lockdown ang mga lugar na may mataas na kaso ng COVID-19 at nasa mga lokal na pamahalaan at barangay na ang desisyon ukol dito base na rin sa kanilang koordinasyon sa regional IATF.

Sa loob ng panahong ito, epektibo ang “T3” strategy ng gobyerno na “test, trace at treat” kung saan isasailalim sa pagsusuri o testing ang posibleng may COVID-19, hahanapin o ite-trace ang mga taong kanyang nakahalubilo upang maiwasan ang pagkalat pa ng virus at ang paggamot o treatment sa pasyente upang tuluyan na siyang gumaling sa sakit.

Hangga’t wala pang natatagpuang bakuna at gamot laban sa COVID-19, patuloy tayong magkaisa upang puksain ito. Tulungan natin ang gobyerno sa laban na ito, unti-unti, dahan-dahan tayo pa rin ang panalo!