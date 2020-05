Ang Rockstar na may reptiles

Kamusta na mga Petmalu!

Kilala niyo ba ang Itchyworms? Sila ang Filipino rock band na nagpasikat sa mga kantang “Beer,” “Akin Ka Nalang,” “Buwan” at “Pariwara” kung saan nila kasama si Ely Buendia.

Nakapanayam ko si Kelvin Yu, ang bahista ng Itchyworms tungkol sa mga alaga niyang reptilya – dalawang ahas, isang bayawak at isang iguana.

Ito po ang kwentuhan namin:

Ilan ang iyong alaga?

Kelvin: Meron kaming Ball Python (4yrs), Cornsnake (4yrs), Savannah Monitor (Juvenile), at Blue Iguana (Juvenile). Hind ko pa sure kung anong kasarian nila, kailangan ko pa patingin sa expert

Bakit reptiles? Safe ba silang hawakan?

Kelvin: Yes safe naman. Challenging kasi sila alagaan, and we wanted to try something new.

Mahirap ba mag-alaga ng reptile?

Kelvin: Yes, medyo mas marami silang pangangailangan kumpara sa mga regular pets tulad ng aso, pusa etc. Depende sa klase ng reptile, kailangan din nila ng UV lighting at habitat na angkop sa kanila. Hindi pwedeng bastang kulungan lang.

May regular checkup ba ang mga reptile?

Kelvin: Yung mga reptiles hindi naman sila kailangan dalhin sa vet ng madalas tulad ng mga alaga nating mga aso’t pusa. But of course pag may problema, kailangan din patingin sa vet. Locally, ang alam ko lang na vet na bihasa sa pagtingin sa mga exotic pets ay ang Vets In Practice.

Ano ang payo mo sa mga gusto din mag-alaga ng reptile?

Kelvin: Mag-research sila tungkol sa gusto nilang alagaan. Kakayanin ba nila alagaan ng maayos? Kaya ba nila yan alagaan kahit malaki na? May space ba sila para sa alaga nila? Madali na ngayon. May Google at iba’t-ibang groups/forums ng reptile hobbyists. Wala nang excuse na hindi makapag-research.

Minsan ginagawang novelty ang mga exotic animals. Tapos pag nagsawa na ang mayari, pinababayaan o ibebenta. Ano ang pananaw mo dito?

Kelvin: Yes, madalas yan mangyari. Sa simula excited pa sila at natutuwa sa mga pets nila, then bigla nalang nila ma-realize na komplikado pala ang mag-alaga ng exotic pets. Ako mismo I’m just a beginner, so I do my research on pets na madali lang alagaan. Then hopefully pag medyo marunong na ako, I can try others na medyo mas challenging nang alagaan. Ang mga reptiles, they can live from anywhere between 10 years to 100 years, so you have to be ready to commit to that!

Ayan po! Kung mag-aalaga kayo ng reptilya, mag-research muna at maging ready sa commitment!

Nagmamahal,

Joyce