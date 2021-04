‘Ang Probinsyano’ tigil trabaho sa ECQ

jun lalinAy, Dondon (my dear editor), dahil extended ng one week ang ECQ (enhanced community quarantine), wala pang kasiguraduhan ang ilang lock-in taping, pati shooting, kung kailan magre-resume.

Sa Batangas ang location ng “FPJ’s Ang Probinsyano” ng ABS-CBN na bukod sa Kapamilya Channel sa cable, sa A2Z na free TV ay ipinapalabas na rin sa TV5, at sa iba pang mga platform.

Tinanong ko ang isang cast member kung magre-resume ba sila kahit na extended ang ECQ, pero wala pa raw sinasabi.

Today yata nila malalaman kung mag-resume sila ng lock-in taping dahil sa Batangas naman ang location nila (although sina Lorna Tolentino, Rowell Santiago at iba pa ay Metro Manila lang ang location).

Anyway, marami ring nag-cancel na tapings at shootings at malamang ay hihintayin na matapos na muna ang extended ECQ.

Eh, ang “Walang Hanggan Paalam” nina Paulo Avelino at Angelica Panganiban, noon pa natapos ang lock-in taping, kaya wala na silang problema hanggang sa mag-ending na sila before soon!

***

Annabelle, Eddie desididong pabakuna

Si Ruffa Gutierrez, dahil extended ang ECQ, sa bahay lang muna kasama ang mga anak na sina Lorin at Venice.

Wala muna silang family bonding sa bahay nila sa White Plains kasama sina Eddie Gutierrez at Annabelle Rama.

Nang makatsikahan ko rin si Bisaya kahapon, sinabing dahil sa extended ECQ, kahit next Sunday ay hindi muna pupunta sa bahay nila ni Tito Eddie ang kanyang mga anak at apo.

Buti na lang daw at noong March 28 ay nagkasama-sama na sila.

Actually, naka-join nga ako sa Sunday bonding nilang ‘yon, pero required na mag-anti-gen swab test muna.

Sabi ni Bisaya, sanay na talaga sila ni Tito Eddie na nasa bahay lang since last year.

May ilang beses siyang nakalabas, dahil may essential na kailangang gawin, pero sa mga picture nga niya, talagang naka-PPE (personal protective equipment) siya dahil takot din siyang magka-COVID-19!

Actually, Dondon, nang tanungin ko si Bisaya, kung puwede na raw, gusto na rin niyang magpa-vaccine para sure na safe siya sa COVID-19.

Ang alam ko, buong pamilya Gutierrez ay pabor sa pagpapa-vaccine para siguradong safe sa nasabing sakit!

Speaking of pagpapa-vaccine, mamaya sa “Anything Goes” show ko sa Abante News Online, makakapayam ko ang ilang mga kababayan natin abroad, pati dito sa Philippines, na nakapagpa-vaccine na.

Makakatsikahan ko sila tungkol sa mga naramdaman nila after na ma-vaccine.

So, watch n’yo ‘yan mamayang 2:00PM sa Facebook page ng Abante News Online, huh!