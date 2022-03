Ang pinakamahabang electric tren ng Pilipinas

Hindi na magtatagal ay mararanasan na natin ang “golden age ng tren” sa Pilipinas.

Isa dito ang North South Commuter Railway (NSCR) ng Philippine National Railway, na may 147 kilometrong riles mula sa Calamba, Laguna hanggang sa Clark, Pampanga. Konektado sa Clark aiport sa pamamagitan ng Airport Railway Express Service.

Sa kahabaan ng riles, maglalagay ng 37 stations na ikakalat sa 28 LGU sa rehiyon ng Calabarzon, NCR at Gitnang Luzon.

Ang phase 1 ay may 38-km riles mula sa Tutuban hanggang Malolos. Dahil sa mga modernong kagamitan, ang dating isa’t kalahating oras na biyahe ay mapapabilis sa 30 minuto na lang. Bubuksan ang phase 1 ngayong ng 2022, at tinatayang aabot sa 300,000 pasahero kada araw ang maisasakay nito.

Ang phase 2 naman ay 53-km riles sa pagitan ng Malolos at Clark International Airport. Kung inaabot ng 2-3 oras ang biyahe ngayon, magiging 55 minuto na lamang kapag nabuksan na ang bahaging eto. Nasa 35.78% na ang natatapos sa project.

Mula naman sa Solis, Manila ang phase 3 na lalatagan ng 56-km riles hanggang Calamba, patungo sa timog Luzon. Tinatayang 340,000 pasahero kada araw ang makikinabang dito. Sa ngayon, inaabot ng 4 oras ang biyahe mula sa Solis pero magiging isang oras na lang kapag gumagana na ang phase 3.

Noong nakaraan Biyernes, ipinakita ng DOTr at PNR ang unang tren na gagamitin sa phase1. Ang nasabing tren ay may walong (8) bagon sa haba na 160 metro, end-to-end. Ayon sa pinuno ng PNR, ang isang train set (8 bagon) ay may kapasidad na 2,228 pasahero! Mapapa “Wow!” ka kung ikukumpara sa MRT3 na 3-bagon lang bawat train set.

Eto ang una sa labing-tatlo (13) train set na nakatakdang dumating sa bansa para sa pagbubukas ngayong taon ng NSCR phase 1, mas kilala bilang PNR Clark 1. Bawat tren ay may 8 bagon kaya sa unang bugso pa lang ay 104 bagon ang tatakbo na linya ng phase 1.

Ang NSCR project ay pinondohan ng Asian Development Bank (ADB) at Japan International Cooperation Agency (JICA).

Sabi sa kinatawan ng JICA Sakamoto Takema, ang tren na dumating ay kapareho ng mga tumatakbo sa Yamanote Line sa Tokyo, Japan. Kaya nitong tumakbo sa bilis na 120kph. Milyun-milyong pasahero ang sumasakay dito araw-araw sa Tokyo kaya’t subok na ang tibay at kaligtasan ng mga tren.

Isinabay sa okasyon ang paglagda sa karagdagang 304 bagon (38 train set) para sa buong linya ng NSCR.

Pero dahil sa pagpapalit ng opisyales sa Hunyo 2022, may pangamba na ipatigil ang mga proyekto pagpasok ng bagong administrasyon.

“Hindi na ‘yan kayang pigilan gaya ng ilang project,” sabi ni DOTR Sec Art Tugade, “because it has already been funded, the project has already been started, the projects are being completed, some of which are already completed.”

Mas makakabuti siguro kung ang pipiliin nating opisyales sa eleksyon ay maaasahang ipagpapatuloy ang mga proyekto ng Build, Build, Build.