Ang papel ng Porvida at Spartans sa prusisyon ng Nazareno

22 oras na ang prusisyon ng Poong Nazareno ng Quiapo. Sa harapan ng Plaza Miranda, sampu-sampung libo ang nag-aabang sa andas at nais sabayan ang Senyor sa pagpasok sa simbahan, dala-dala nila ang mga bandila o ‘estandarte’ ng kani-kanilang grupo upang mabasbasan. At sa pagba­balik ng Senyor, magsisimula na ang pinakahuling rituwal at sakri­pisyo ng prusis­yon. Kung ang lahat ng taong ito ay papasok sa loob, na sa puntong ito ay puno na rin, maaa­ring magkaroon ng ma­tinding kaguluhan. Sa likuran ng bakod ng simbahan ay nag-aabang na ang mga tinatawag na ‘Porvida’, mga kasapi ng Hijos del Nazareno o ng kanilang mga balanghay. Sila ang magbubukas ng puerta mayor at sa pagpasok ng mga tao, sila rin ang hihila sa mga ito papunta sa gilid pa­labas ng dalawang side gate ng simbahan. Mula sa ibabaw, mapapansin na tulakan at pisikalan talaga ang paglalabas sa kanila. Iyong mga nakalulusot, sa mga ‘Porvida’ ang siyang makapapasok sa loob ng simbahan, haharapin sila ng tinatawag na ‘trianggulo ng Spartans’.

Noong una kong sinaliksik ang Poong Nazareno, kapag kinukuwento ang Spartans ay para silang mga marshal. Ngunit pangalan pala ito ng 13 mga balanghay ng mga Hijos del Nazareno – Central na pawing nakasuot ng pink na boxer short at ang kanilang papel talaga ay sumalya sa andas sa prusisyon at sa hu­ling bahagi ay magkapit-bisig sa loob ng simbahan at bumuo ng trianggulo upang harapin ang daluyong ng libo-libong tao upang mapuwersang tumungo sa gilid ang mga deboto pa­labas sa mga gilid ng Simbahan ng Quiapo. Ang lakas maka-Battle of Thermopylae ang peg (ala-pelikulang 300). Kailangan ng matinding lakas ng katawan ngunit lalo na ng lakas ng loob kapwa ang maging Spartan at sumagupa sa mga Spartan.

Ngunit ayon kay Dean de Guzman, isa sa mga Spartan, “Meron nga pong ibang grupo na nagagalit sa amin kung bakit kami nami­misikal sa loob ng simbahan kapag ayaw uma­gos ng tao. Kapatid hindi naman namin gagawin ‘yun kung hindi kami nahihirapan ‘di ba? Sana malaman nila na ginagawa namin iyon para umayos ang agos at matapos nang maa­yos.” Dagdag niya, “Ka­patid alay po namin lahat nang iyon sa Mahal na Poong Nazareno. Nagsisilbi kami para sa kanya at wala kaming ibang itataas Kapatid kung hindi Siya lamang.

“Grupo lamang kami na sumusunod… Sana maisip nang ibang namamasan na kami ay nahihirapan sa mga estandarte na pumipilit pumasok sa loob sana ay bigyan nila kami nang respeto… Sana lang kapatid magkaroon sila ng isang salita.

“Sana maisip nila na may nahihirapan sa loob para lang umayos ang prusisyon ng Mahal na Nazareno lahat kami nagsasakripisyo para maayos ang agos.” Pagpupugay sa ating ka­patid na mga Porvida at Spartan sa kanilang mahalagang papel na ma­ging ligtas ang Traslacion para sa lahat.