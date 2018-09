Ang Pangulo ang nagpapabagsak sa gobyerno

Ang paggiit ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte na ang kanyang mga kritiko ang pasimuno ng destabilisasyon sa bansa ay isa lamang pagtatakip sa kanyang mga kahinaan bilang pinuno. Sa kaliwa’t kanang problema ng bansa gaya ng pagtaas ng presyo ng bilihin, langis at mga serbisyo, mas inuunang pagtuunan ng pansin ni Pangulong Duterte ang pagtuligsa sa kanyang mga kritiko at pag-akusa sa mga ito na sila ay mga destabilizer.

Mula pagkaupo sa kanyang puwesto, walang siyang nagawang pag-ako sa kanyang mga pagkukulang at pagkakamali. Kapag siya ay nabibigyang puna, pinag-iinitan niya ang kanyang mga kritiko. Ang mga miyembro ng oposisyon ay pinapatawan ng mga imbentong kaso at mga mga taga-Commission on Audit naman na siyang sumisita sa mga kuwestyonableng mga proyekto ng pamahalaan ay sinabihang dapat ay itulak pababa sa hagdan. May mga nakatikim din ng mura mula sa Pa­ngulo – ang mga religious leader at ang mga human rights advocate.

Ito ang naging estilo ng Pangulo mula nang siya may maupo sa puwesto. Ang mga problema ng bansa gaya ng mabigat na daloy ng traffic, mataas na presyo ng bilihin o inflation, hindi mapigilang pagtaas ng presyo ng langis, kurapsyon at kriminalidad ay hindi mabigyang solusyon dahil ang atensyon ng Pa­ngulo ay nasa paghamak sa kanyang mga kritiko.

Ang unang hakbang sa pagbibigay solusyon sa mga problema ay ang pag-amin ng mga pagkukulang at pagkakamali. Kung ang hakbang na ito ay hindi natin nakikitang ginagawa ni Duterte, paano pa tayo makakaasang mabibigyang solusyon ang mga problemang kinahaharap ng ating bansa? Hangga’t walang pag-amin sa mga pagkakamali’t pagkukulang, hindi tayo uusad sa mga susunod na hakba­ngin. Mas lalong masasadlak sa kahirapan ang mga sektor ng ating lipunan.

Isa sa mga pinakamabigat na pasanin ng mga mamamayan ay ang pagtaas ng mga presyo ng bilihin dahil sa Tax Reform Acceleration and Inclusion o TRAIN Law. Sa ilalim ng batas na ito, ang mga produktong petrolyo tulad ng diesel at Liquefied Petroleum Gas (LPG) na dating walang buwis na pinatawan na. Ngayon, ang pagtaas ng mga bilihin ay isinisisi naman sa pagtaas ng petrolyo dahil sa bagong pataw na buwis.

Wala ring natanggap na pag-amin ang mga mamamayan dahil sa palpak na pagtugon ng National Food Authority (NFA) sa problema sa supply ng bigas. Dahil dito, mas marami ang nakararanas ng kagutuman, dagdag pa rito ang inflation rate na umabot na sa 6.4% na siyang pinakamataas sa nakaraang siyam na taon.

Dahil nga binibigyang pansin lamang ang kanyang mga kritiko at ang mga miyembro ng oposisyon, lalong naghihirap ang mga mamamayan. Ang mga problema ng bansa ay sinasabing pa­kana ng oposisyon upang i-destabilize ang bansa.

Dahil sa mga nangyayari sa bansa, nagigising sa katotohanan ang mga mamamayan, kabilang na rito ang ilang mga sumuporta at bumoto kay Duterte. Marami ang nakakapansin sa kanyang mga taktika. Dahil sikmura ng mga tao ang apektado, nauubusan na ng pasensya ang mga tao.