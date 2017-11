Ang Pagtutuos

Mga laro ngayon (Smart Araneta Coliseum):

1:00 p.m. — LSGH vs. Mapua

3:30 p.m. — Lyceum vs. San Beda

Dumating na ang araw na pinakahihintay ni San Beda forward ­Javee Mocon, ang makaharap ang unbeaten Lyceum of the Philippines sa 93rd NCAA basketball tournament.

Dalawang beses natisod ang defending champions Red Lions sa Pirates sa elimination round.

Sinipa ng Beda ang San Sebastian, 76-71, sa huling yugto ng stepladder semifinals noong Martes para i-ayos ang best-of-three finals laban sa Lyceum, dumiretso sa championship round matapos walisin ang 18-game eliminations.

“Tinalo kami ng LPU sa elimination round nang dalawang beses kaya ginawa ko ang best ko para makaharap ulit sila,” ani Mocon na tumikada ng 23 points, 22 rebounds at five blocks laban sa Stags.

Game 1 ng Finals ngayong hapon sa Smart Araneta Coliseum.

Bukod kay Mocon, sasandalan din ni coach Boyet Fernandez sina Donald Tankoua, Ro­bert Bolick at Davon Potts.

Ayon kay Fernandez, kompiyansa pa rin siya na makakaya nila ang tikas ng Pirates dahil sa mga reaksyon ng kanyang players.

“The players believe in themselves. Sabi nila, ‘Coach we lost the game against Lyceum but just give us your trust’,” ani Fernandez.

“We lost against Lyceum and I know people have been doubting us.”





Ibabangga ni Lyceum coach Topex Robinson ang kanyang ‘pulot’ na players tulad nina CJ Pe­rez at kambal na sina Jayvee at Jaycee Marcelino.

Unang finals appearance ng Pirates sapul nang sumali sila sa liga anim na taon na ang nakaraan.