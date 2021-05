Ang napakahalagang pondo ng NTF-ELCAC

Sa tatlumpu’t tatlong taon na serbisyo bilang sundalo at pulis, personal kong nakita kung gaano kahirap ang buhay ng mga kababayan natin sa mga kabundukan na hindi nararating ng atensyon ng ating pamahalaan, kaya nga wala ring kaunlaran at kaginhawahan ang kanilang mga buhay. Nakapanlulumo ang sitwasyon ng kapwa Pilipino natin na hindi man lamang nakaranas na makainom ng malinis na tubig na direktang tumutulo mula sa gripo sa loob ng kanilang mga bahay. Wala rin silang pormal na edukasyon dahil nga hindi makapasok ang mga programa ng gobyerno bunsod ng panghaharang ng mga rebeldeng komunista.

Kaya naman talagang napakaganda at epektibo ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC kung saan nakapaloob ang iba’t-ibang programang magtataas ng kalidad pamumuhay ng ating mga kababayan na naninirahan sa mga liblib na lugar ng ating bansa. Kabilang na rito ang patubig, elektripikasyon, pagtatayo ng school buildings, health and sanitation at iba pang kapaki-pakinabang na programa para sa tao.

Alam po natin ang totoong sitwasyon sa bundok, masakit din sa atin na makipaglaban sa mga kapwa Pilipino na nais magpabagsak sa gobyerno, pero mas nananaig pa rin ang kapakanan ng nakararami nating kababayan. Kaya naman dapat lamang ay tuluyan nang wakasan ang limang dekadang giyera na ito.

Marami na sa ating mga kababayan ang nagising sa katotohanan na sila’y pinaglololoko lamang ng mga komunista, marami na rin ang bumitaw sa suporta sa NPA at nais na nilang magtamasa naman ng tulong mula sa gobyerno. Panahon na ito ng pagbabago, may political will ang kasalukuyang gobyerno upang mapanatili ang peace and order sa mga lugar na dating naging kuta ng mga komunista.

****** ****** ****** ******

Nakakalungkot lang ang pagsusulong ng ilan na tanggalan ng budget ang NTF-ELCAC. Manilawa kayo, hindi matatapos sa baril at bala ang napakatagal nang giyera sa ating mga kabundukan. Sa katunayan, nananalo na tayo sa laban bunsod ng NTF-ELCAC. Malinaw kasing nakikita ng masa ang totoong pakay ng mga komunista, at nakikita rin ang kagustuhan ng gobyerno na mapabuti ang kalagayan ng ating mga kababayan sa mga kabundukan.

Nais lamang nating bigyan diin na ang ating pagtutol sa defunding na ito ng NTF-ELCAC ay maling maling desisyon. Ang prinsipyo nating ito ay walang bahid pulitika dahil nga ang pinaghuhugutan natin ay ang ating personal na karanasan sa ating mahigit tatlong dekadang pagseserbisyo, lalo’t higit ang mga nabusiw na buhay ng ating mga dating tauhan na kasamang nakipagbakbakan sa NPA dahil wala sa atin ang simpatiya ng ating mga kababayan sa mga lugar na nabakuran ng mga rebelde. Gayun din ang buhay ng mga sibilyan na naipit sa naturang labanan, silang mga masa na ating ipinagtatanggol at pinaglilingkuran.

Ang panukala ng ilan na tanggalan ng pondo ang NTF-ELCAC ay tatalakayin pa sa Kongreso, bagay na ating tatayuan kasama ng ating mga kapwa Senador na naniniwala sa magandang programang ito. Paniguradong magiging madugo ang debate, pero alam natin na marami rin sa ating kasamahan sa Senado ang tahimik na sumu-suporta NTF-ELCAC dahil paraan ito para tapusin ang problema sa NPA.

Hindi tayo papayag na patuloy pa silang maging biktima ng insurhensiya, hindi tayo papayag na basta na lamang mawala ang kanilang pag-asa, hindi tayo papayag na hindi makarating sa kanila ang mga programang ipinangako ng gobyerno, dahil lahat naman tayo ay karapat-dapat sa mga programang ito.