Ang Nakaraan at Kinabukasan ng Pagbibigay ng Lektura

​Bakit kaya sa Pilipinas hindi masyadong malaganap ang kultura ng pagsusulat ang pananaliksik kung ikukumpara saibang mga bansa? Hindi ba sa US, kapag may umalis na opisyalng pamahalaan, naglalabas agad sila ng aklat ng alaala o memoir.

Gayundin, ang mga historyador at mga biographer nilaay maaaring magfocus sa pananaliksik at puwedeng hindimagturo (isang tunay na istorbo sa pagsusulat) sapagkat sa bentalang ng aklat ay maaari na silang mabuhay.

​Sa Pilipinas, lalo sa mga historyador, ang pananaliksik ay ginagawa mo dahil gusto mo talaga, kinakailangan sa pag-aaralo para ma-promote sa trabaho, kaiba sa ibang social sciences namaaaring gawing raket ang pananaliksik.

​Bakit kaya ganoon? Bagama’t mahilig namang magbasaang maraming Pilipino, mas nakakakuha ang karamihan ng impormasyon sa pakikinig.

Ang aking teyorya ay dahil mas oral o pasalita ang ating tradisyon simula pa sa panahon ng mgababaylan. Kumbaga imbes na isulat mo sa libro, mas gusto natin na itsismis.

Kaya patok din sa ating ang Facebook kasikahit sinusulat pa rin siya ang feels nito ay oral pa rin.

​Kaya hindi nakapagtataka na raket ng isang historyadorpara makadagdag sa kita ay maglektura.

Bagama’t sinasabinghuwag daw lagging gawin ito, nakikita kong epektibo pa rin ang lektura.

Hindi totoong boring ito. Kung magaling ang naglelektura, marerealize ng bata kung paano maging kritikal sapagkakalatag ng leksyon

​Dahil tito na nga ako, naabutan ko pang nang magsimulaakong magturo noong 2005, ang pagdadala ng mga visual aids na mga totoong libro, o dili kaya ay cassette player para magpatugtog ng musika o audio recording. Pero natututo namanang mga estudyante.

​Kung dati nasa papel ang notes, nang maging malaganap naang projector, puwedeng maging mas impromptu ang datingandahil nakalagay na sa powerpoint ang mga paalala nangsasabihin mo.

Puwede na ring magdaos ng lektura kahit isanlibopa ang iyong audience kasi makikita ng lahat.

​Malaking pagbabago ang nangyari dahil sa pandemya: Natigil ang mga live lectures.

Sa unang ilang araw, walanglabada, hanggang unti-unti muling nabuhay ang mga lekturadahil natutuhan nating mag-zoom.

At nakaganda pa, di kailangang gumastos sa pamasahe. Mas malapit pang makikitaang mga slides at napilitan pang lumabas at mairecord ang mgadati ay mahiyaing mga eksperto.

Naipakalat ang karunungan at mas madali na itong abutin.

Yun nga lang, walangpampaganang palakpak o tumatawa sa jokes mo, at kung minsanpalpak ang internet.

​Kahit matapos ang pandemic, pag-iisipan pa ng tao kung babalik ba talaga tayo sa dati o magiging hybrid na ang atingpaglalaketura o maging ang klase? Baka halo o hybrid na ito ng face to face at online.

Dahil maraming pagod at gastos ang naiwasan natin sa online, bagama’t tunay din namangnakakamiss ang heart to heart na face to face.

