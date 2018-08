Ang mga ospital ay hindi kulungan

Nakadudurog ng puso ang paulit-ulit na kuwento ng mga pasyenteng hindi pinalalabas sa mga ospital dahil hindi nila mabayaran ang kanilang mga bayarin. Mayroon ding mga kuwento na pati mga pumanaw na pasyente ay hindi mailabas at maibigay sa kanilang mga kaanak hanggat hindi nababayaran ang mga sinisingil ng ospital. Ang siste, mas lalong tumataas ang dapat bayaran sapagkat tila ikinukulong ng ilang araw o linggo ang mga kawawang pasyente. Ito ay kahit na may kasalukuyang batas (Republic Act No. 9439 o ang Anti-Hospital Detention Law) na dapat magprotekta sa mga pasyente sa iligal na gawain ng mga pasilidad pangkalusugan.

Dahil dito, inihain ko sa Senado nitong Miyerkoles ang Senate Bill No. 1937 o ang pina­lakas na Anti-Hospital Detention Law upang bigyan ng ngipin ang ating bansa laban sa mga kaso ng hospital detention. Sa ilalim ng panukalang batas na ito, papatawan ng mas mataas na parusa ang mga lalabag na mga ospital na aabot sa isang milyong piso at pagkakakulong hanggang anim na taon.

Lagi nating tatandaan na ang mga ospital ay lugar ng pagamutan, hindi ito kulungan. Ito dapat ang lugar upang lunasan ang mga sakit ng pasyente, hindi upang labagin ang kanilang mga karapatang pantao sa pagkukulong sa kanila dahil sa hindi agad nila mabayaran ang bills sa pagamutan.

Sa aking panukala, ang pasyenteng hindi agad makapagbabayad sa ospital ay magkakaroon ng promissory note at guarantee letter galing sa Social Security System (SSS), Government Service Insurance System (GSIS) o sa Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) na puwedeng ipresinta kapag naghanap ng mortgage o co-maker ang ospital. Kapag ang pasyente o ang namatay ay indigent, ang guarantee letter lamang mula sa ­Department of Social and Welfare Development (DSWD) ay sapat na.

Kapag naisabatas ang panukala, magkakaroon ng tinatawag na Anti-Hospital Detention Fund upang suportahan ang mga mahihirap na hindi makabayad sa ospital. Bubuo ang gobyerno ng isang pamamaraan upang mapunan ang mga promissory note ng mga mahihirap at indigent na mga pasyente.

Naniniwala ako na puwedeng balansehin ang pagkakaroon ng maayos na pangangalagang pangkalusugan at ang negosyo ng mga may-ari ng ospital. Sa ilalim ng panukalang ito, binabalaan natin ang mga abusadong ospital, clinic at kanilang mga administrador na puwedeng matanggalan sila ng lisensya sa paulit-ulit na paglabag sa batas.

Ang pera na inutang ay maaaring maibalik subalit ang kalusugan at buhay ng pasyente ay kailanman hindi na mapapalitan. Maari naman tayong magnegosyo na may puso sa serbisyong publiko. Sa panukalang ito, itutulay natin kung anuman ang mayroong gap sa kasalukuyang batas upang hindi na nahihirapan ang ating kababayan.

