Ang mga aklat sa panahon ng pandemya

May nagsabi minsan na si Rizal ay sumulat nang napakarami para sa isang bayan na hindi naman nagbabasa.

Ouch. Bagama’t magalang akong hindi sumasang-ayon dito, minsan ay maiinis ka rin dahil kahit naroon na sa post ang impormasyon na kinakailangang malaman ay tinatanong pa rin sa comments. Pero baka nga hindi talaga ito maiwasan, minsan nangyayari din sa akin ito, naduduling at selective magbasa lalo na kapag numero na ang nakikita ko.

Pero sa totoo lang, mahilig magbasa at mangolekta ng aklat ang maraming Pilipino. Isa sa numereo unong ebidensya: Abante, romance novels, wattpad. Ebidensya rin ang pamamayagpag ng Booksale sa buong bansa at ang higit daang libong tao na pumupunta sa Manila International Book Fair taon-taon. Isama pa riyan ang Big Bad Wolf nitong nagdaang dalawang taon.

Subalit dumating ang lockdown dahil sa COVID-19 pandemic noong Marso. Sa loob ng mahigit dalawang buwan, wala akong nabiling bagong libro na kakaiba sapagkat wala atang linggo na hindi ako nakakabili. Pero nabalitaan ko na may grupo sa Facebook na nagpapalitan ng impormasyon ukol sa mga aklat na patungkol sa Pilipinas at sinalihan ko ang mga ito: Ang Filipiniana Book Collectors’ Club at ang Filipiniana Bibliophile Group. Naroon pala ang matagal ko nang mga kaibigan noong nasa Cubao Shoe Expo pa sila: sina Remy Cabaltera at Dennis Villegas. Doon nagkaroon din ako ng iba pang mapagkakatiwalaang mga kaibigan at marami akong natutuhan mula sa kanila. Siyempre si Ate Remy ang una kong nabilhan simula noong Hunyo.

May mga eksperto na katulad ng historyador na si Zeus Salazar at antropologong si Prospero Covar na ayaw na sanang tawagin ang mga aklat ukol sa Pilipinas bilang Filipiniana sapagkat ito ang pang-uri sa mga aklat ukol sa Pilipinas sa mga aklatan sa Estados Unidos, kumbaga ginamit itong katawagan ng mga kolonyalista pantukoy sa mga pag-aaral ukol sa atin. Ipinanukala nila na tawagin na lamang ang seksyon sa mga aklatan natin na Araling Pilipino o Pilipinolohiya.

Ngunit anuman ang tawag, buhay na buhay ang mga usapan ukol sa kasaysayan sa mga grupong nabanggit. Makikita na rin ang mga pangunahing mga publisher natin sa mga shopping apps kaya buhay na buhay ang mga hanapbuhay ng mga cargo at logistics.

Ang statement ng industriya ng mga aklat sa Pilipinas na buhay pa sila sa kabila ng mga hamon ng pandemya ay makikita sa paglulunsad ng Primetrade Asia ng Manila International Book Fair para sa taong 2020. Hindi ipinagpaliban ang apat na dekada nang taunang kahit man lamang sa online, at mula sa pitong araw lamang na event ay inextend pa ito hanggang 3 Enero.

Malaki ang tulong ng mga aklat ngayong lockdown dahil hindi ka man makalabas ng bahay, maaari ka pa ring mapunta sa ibang panahon at maglakbay sa ibang mga lugar kahit walang time machine.