“Ang lamig! Tara Kopi sa Tanay”

Giniginaw ka ba sa sobrang lamig ng panahon? Dahil ito sa pagbagsak ng temperature nitong nakaraang mga araw na ramdam hanggang Tanay, Rizal na dala ng hanging Amihan. At kapag ganitong panahon na hayahay sa pakiramdam, masarap na kape lang ang katapat.

Pero dahil limitado pa rin ang galaw natin sa lockdown, iwas muna tayo sa mga matataong lugar. Isa sa paborito kong pasyalan na presko at hindi masyadong matao kaya’t masasabi kong ligtas para sa masarap na coffee break ay ilang lugar sa Rizal.

Noong wala pang pandemic, suking tambayan ang mga kilalang coffee shop. Pero dahil nga shookit tayo sa virus, humanap tayo ng ilang lugar na pwedeng puntahan.

Maganda ang daan. Maraming mga puno at tiyak na marerelaks ka sa ganda ng tanawin sa Rizal.

Dalawang ruta ang maaring daanan. Pero sa gaya ko na sa Cainta lang nakatira, convenient na dumaan sa Marcos Highway diretso hanggang Tanay.

Wag lang kalimutan ang jacket dahil Baguio feels sa lugar lalo sa umaga at kung aabutin pa ng dapit hapon hanggang gabi.

Hinahanap-hanap ko na lagi ang pag-iikot sa Rizal lalo na kung minsan na parang binabalot ako ng takot dahil sa virus.

Sa tuwing nakakaramdan ako ng pagkabalisa, parang healing therapy ko na ang Tanay. Tambay lang saglit pagkatapos ay happy na uli.

Narito ang ilang sa mga best coffee shop na nasubukan ko sa lugar:

Mushroom Burger Atbp. sa Sampalok, Tanay. Sa halagang P25 solb ka na sa kanilang rice coffee. Sa isang higop mapapa-throwback ka sa lasa ng sinaunang kape. Gawa sa sinunog na bigas kayat lasang-lasa ang kasimplehan ng buhay. Saktong kapartner ang all-natural Mushroom Burger (P65, dagdag na P10 sa pineapple at P5 sa chilli flavor). Nakapuwesto sila malapit sa Kape Natividad tuwing Biyernes hanggang Linggo.

Tag-puan Cafe & Bistro. Best seller ang Kapeng Lokal, single origin coffee mula sa Sultan Kudarat. Masasabi ko na must try ang Barista’s Best Caramel Macchiato (P100) ni Kuya Albert dahil super sulit ang lasa. Paboritong tambayan ng mga rider at siklistas dahil sa overlooking view at maasikasong staff na sina Sir Aaron, Athan, at Mario. Pet friendly pa. Patok ang kanilang pugon pizza at Italian style pasta. May libreng brewed coffee sa lahat ng bikers mula 7am-10am. Nasa Marilaque Hiway, Bgy. Sampaloc Tanay Rizal. Open sila ng 7am-9pm araw-araw.

Kape Natividad. Madalas na ‘blockbuster’ dahil Instagramable talaga ang lugar. May

Kape Amerikano (P80) at Tsokolate de Batirol (P100) na paborito ko. Patok din ang kanilang pugon pizza, donuts,at cakes na 5-star ang bawat kagat.

Marami pang pwedeng pagpilian ang mga coffee lovers. Pero dahil sabay pasyal na kung dadayo sa Tanay, siguradong babalik-balikan nyo ang hayahay at sobrang gandang tanawin dito. Kayo, anong fave ninyong puntahan ngayong pandemic?

