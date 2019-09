Ang kuwento ng bulinggit na probinsyano

Pangalawang buhay ko na ito ngayon…

Noong bata pa ako ay pansamantalang pinaalagaan ako ng aking ina sa aking lolo at lola sa Siargao, Surigao del Norte. Nagtatrabaho siya noon at ang aking ama naman ay nag-aaral ng law, kaya kaming magkakapatid ay ipinagkatiwala muna sa kanilang mga kamag-anak. Sa Surigao City Pilot School ako nag-aral ng Grade 2 hanggang Grade 3 noong early 80’s.

Katatapos lang ng a­king birthday (August 21) noong 1984 nang hagupitin ng Bagyong Nitang ang aming lalawigan. Ang nasabing bagyo ay masyadong mapaminsala at ayon sa mga kasalukuyang tala ay umabot sa 1,490 ang iniwan nitong patay dahil sa flash flood. Ang lakas nito ay nasa 145 mph (230 km/hr).

Natatandaan ko na bago nanalasa si Nitang ay nasa isang isla kami na sakop ng Surigao City na pag-aari ng tatay ko. Maliit lang ang isla, wala pang isang ektarya. May kubo kami roon at para makarating sa kabaya­nan ay gumagamit kami ng pump boat. Sa tuwing dadalawin kami ng aking ama ay binibisita namin ang isla at kung minsan, nagpapalipas doon ng araw.

Naubusan kami ng bigas kaya gumaod kami ng tatay ko papuntang kabayanan para bumili. Doon na kami ina­butan ng napakalakas na bagyo. Nang ku­malma na ang panahon, buma­lik na kami sa isla. Kahambal-hambal ang sitwasyon. Ang maliit na isla ay nahati pa sa dalawa dahil sa sob­rang lakas ng hangin… at wala na ang aming kubo! Walang natira kahit haligi. Ganoon kalakas si Nitang. Kalbong-kalbo ang paligid, at maging ang katabing isla na mas malaki ay ubos din ang mga punongkahoy.

Sabi sa akin ng aking ama, kung hindi pala kami naubusan ng bigas at nagpunta sa kabaya­nan, kasama tiyak kami sa mga nasawi.

Dahil sa nangyari ay lumipat ang aming pamilya sa Cagayan De Oro City. Pero tuwing bakasyon ay nagbabalik ako sa Surigao City at sa Siargao para makasama ang aking lolo at lola.

Isa akong Surigaonon by heart. Ang formative years ko ay dito nabuo. Tandang-tanda ko pa rin ang mga lugar na iniikutan ko noong bata pa ako kasama ang a­king mga kalaro. Ang grandstand kung saan ako nagpapalipad ng saranggola, ang plaza na nasa tapat lang ng simbahan, ang pier dos kung saan kami naliligo, ang palengke kung saan kami namimili ng aking ama.

Hanggang ngayon ay nasa palengkeng ito pa rin ang mga karinderya na

paborito naming kainan na lagi kong pinupuntahan ‘pag napapauwi ako dahil hindi ko makalimutan ang mga putahe na taglay ang distinct na lasang lutong bahay.

Nasa Surigao City pa rin ang aming ancestral house bagaman at nabago na ang yari nito. Ilang metro lang ang layo nito sa Pilot School A na pinasukan ko noon. Hanggang ngayon naman ay nananatili ang friendship ko sa mga nakaklase at naging kaibigan ko noong bulinggit pa ako…

Bukod sa Surigao City ay nasa puso ko rin ang Siargao dahil marami rin akong kamag-anak dito. Noong nasa private sector pa ako, bilang bahagi ng aking community service and responsibility ay nagpatayo ako ng ilang public library doon dahil nakita ko na karamihan sa mga tagarito ay mahilig magbasa. Nagdaraos din ako rito noon ng surfing competition, at ngayon ay balak kong magbuo ng street ball league. Napakaraming bata sa Siargao na bukod sa surfing ay mahilig din sa basketbol.

Sa kasalukuyan naman, sa aking pamamagitan bilang PCOO secretary ay may itinatayong school building na may 18 classroom sa Pilot School A sa Surigao City kung saan ako nag-aral. Posibleng sa susunod na school year ay magamit na ito ng mga kapwa ko Surigaonon. Plano ko ring magbuo sa hinaharap ng isang art academy para sa mahihilig sa sining at pelikula, at sana ay makapagdaos ako rito ng short film festival na ang entries ay mula lang sa mga taga-lalawigan.

Laging masarap sa pakiramdam ang magbalik ng utang na loob sa lugar kung saan tayo lumaki at nagkaisip. Ito ang ating paraan ng pagtanaw ng utang na loob at hindi mabigkas na pasasalamat.

Nitong August 30, 2019 ay tumanggap ako ng Rotary Outstanding Surigaonon Award (ROSA) mula sa Rotary Club of Metro Surigao bilang outstanding Surigaonon in the field of government service. Ito ang pinakamataas na parangal na ipinagkakaloob sa isang Surigaonon. Nang mahawakan ko ang plake, hindi ko napigilan ang aking emosyon. Nagbalik sa akin ang mga alaala mula sa aking pagkabata, at ang bangungot ng Bagyong Nitang na muntik nang kumitil sa aking buhay. Ang paglipat-lipat ng tirahan para maka-survive, at maging ng paaralan para lang makatapos ng pag-aaral.

Sa aking acceptance speech ay binanggit ko na marami sa aking mga kamag-anak, maging ang aking ama, ay nasa public service kaya siguro dito na rin ako napapunta. Napakaraming matatalino sa aking relatives at baka hindi ako makapantay sa kanilang galing. Pero ang isang ipinagmamalaki ko ay ang aking hard work at pagsisikap. Masasabi kong siguro sa aming angkan ay walang hindi magsasabi na ako ang pinakamasikap at pinakamasipag—at hindi napapagod sa pagtuklas ng bagong kaalaman.

Nagpapasalamat ako sa Rotary Club of Metro Surigao sa napakalaking parangal. Sa aking mga naging guro, kaklase at kaibigan. Sa aking mga kasamahan sa PCOO at sa pamahalaan. Sa ating mahal na Pangulong Rodrigo Duterte sa pagkakataon na makapagserbisyo sa bayan at makapaghatid ng mga pagbabago. Sa aking pamilya lalung-lalo na sa aking mahal na lolo at lola.

Sa aking maybahay at mga anak. Sa Surigao City na humubog sa isang bulinggit na probinsyano para maging public servant ng buong sambayanang Pilipino.

At higit sa lahat, sa Panginoong Diyos sa ikalawang buhay na ipinagkaloob Niya sa akin para sa misyon na Kanyang iniatang sa inyong Mediaman.