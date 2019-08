Ang kompositor sa pagbubuo ng bansa

Noong Biyernes lamang, ang National Artist na si Maestro Ryan Cayabyab ay naanunsyo na gagawaran ng prestihiyosong Ramon Magsaysay Award para sa taong ito para sa kanyang paghubog sa mga nakababatang mga alagad ng musika. Pagkilala ito na may papel ang mga kompositor sa pagapabuti ng mga lipunan sa Asya.

Mayroon pa akong isang maestro na nakilala na walang sawa sa pagtaguyod ng maka­bayang musika kahit madalas ay kulang sa resources. Siya si Jerry Amper Dadap na konduktor ng Andres Bonifacio Concert Choir na kamakailan lamang ay nagdaos ng kanilang pinakahuling konsyerto noong 26 Hulyo.

Una ko siyang napanood sa progra­mang ‘Magandang Gabi Ba­yan’ ni Noli de Castro noong Hunyo 1998 noong Sentenaryo. Sa kanya ko unang narinig ang tono ng “Marangal na Dalit ng Katagalugan” na ‘national anthem’ ng Katipunan kaya hayskul pa lamang ako nagkaroon na siya ng impak sa aking buhay.

Kaya naman laking saya ko nang ipaimbita niya ako sa kanyang konsyerto sa araw mismo ng ika-150 kaarawan ni Bonifacio noong 30 Nobyembre 2013 kung saan sa harap ng madla ay sinabi niya na idolo niya ako. Ako??? E sya itong lodi.

Ang talento ni Maes­tro Jerry ay hinubog at nakilala sa ibayong dagat. Siya ang unang Pilipinong kompositor na maanyayahan na maging konduktor ng kanyang sariling mga komposisyon sa Carne­gie Recital Hall. Ngunit mas mahalaga, ibinalik niya ang kanyang ta­lento para sa sariling kababayan. Nagturo siya ng musika sa iba’t ibang paaralan sa bansa, at buong buhay niya ang kanyang inialay sa paghubog at pagmentor ng ilang henerasyon ng mga musikero, marami sa kanila ay walang kakayahang mag-aral ng pormal sa musika.

Itinaguyod din niya ang pagbubuo ng bansa sa pamamagitan ng mga orihinal na mga akda at pagtatanghal na nagtataguyod ng kadakilaan ng mga bayaning pambansa at bayani ng epiko tulad ng ‘Lam-ang’ at ‘Sultan Kudarat’. Ang pinakaimpluwensyal niyang obra maestra ay ang ‘Andres Bonifacio, Ang Dakilang Anakpawis’ na itinanghal ng maraming beses sa buong bansa at naghatid ng kabayanihan, mga paniniwala at musika ng Katipunan. Isang araw matapos magtagumpay ang Himagsikang EDSA noong 1986, kinatha niya ang kanyang bersyon ng ‘Ama Namin’ at inialay ito kay Corazon C. Aquino, Pangulo ng Republika. Ang kanyang mga pagtatanghal ang soundtrack ng aking dokumentaryong ‘Maypagasa: Ang Bantayog ni Andres Bonifacio’ na mapapanood sa YouTube.

Totoo marahil na hindi ganoon kasikat si Jerry kung ikukumpara sa mga superstar pero sa kabila nito, hindi siya nagdamot ng kanyang talento at ibinahagi pa rin niya ito sa mga mahihirap sa ating bansa. Sa kanyang walang sawang paglikha, pagtanghal at pagpanday ng mga musikero, tahimik niyang naipunla ang kamalayang pambansa at makabayani sa bayan. Jerry Amper Dadap, isang tunay na alagad ng kulturang Pilipino.