Ang kahalagahan ng IQ at EQ sa mga kabataan

Isang accomplishment na maitutu­ring para sa mga magulang na makita ang kanilang mga anak na lumaki nang mabait, magalang, matulu­ngin at may malasakit sa kapwa.

Nais nilang maranasan ng anak ang karunungan sa pagharap sa iba’t ibang sitwasyon, paggawa ng mga desisyon at tamang pakikitungo at relasyon sa ibang tao.

Para maging posible ito, nakikipagtulungan sila sa mga teacher para tutukan ang pagkamit ng mataas na score ng kanilang intelligence quotient o tinatawag na IQ, kung saan dito ay kaalaman o katalinuhan ang sukatan ng kaga­lingan ng isang indibidwal. Kasabay nito ay ang emotional quotient o EQ, ito naman ang abilidad o kapasidad na malaman, maramdaman at i-kontrol ang sariling emosyon at ng iba.

Hindi lamang ang pagiging topnotcher, may honors at nakapagtapos mula sa isang prominente o pribadong unibersidad ang basehan ng tagumpay sa buhay. Ang mahalaga ay ang balanseng karunu­ngan at karakter ng mga estudyante na kanilang dadalhin hanggang sa pagtatrabaho.

Kung sa mataas na IQ ay nagiging ‘book smart’ ang isang estudyante, sa EQ naman ay ‘heart smart’ o ang damdamin ang pinagtutuunan ng pansin. IQ ang magbibigay daan sa tagumpay, habang ang EQ naman ang pupuno ng isang masaya at kuntentong buhay.

Sakop nito ang mga katangian na self-awareness, self-confidence, interpersonal skills at social competence. Ito ay lebel ng abilidad na maintindihan ang ibang tao at kung paano makikipag-ugnayan sa kanila.

Makikita ang mataas na EQ ng isang estud­yante sa kanyang ekspresyon ng mukha, pakikipagkamay, tono ng boses at mapapansin sa kilos ng katawan kung malungkot o masaya. Bukod dito ay ang kanyang pakikipag-ugnayan sa kapwa at pagiging maabilidad sa mga negosasyon.

Ang EQ ay hindi kabaligtaran ng katalinuhan, kundi ito ang pupuno sa kakulangan ng pagkatao. Maraming matatalinong tao ang hindi nagtatagumpay sa buhay dahil mababa ang kanilang EQ.

Ayon sa mga eksperto, marami ang nagtatagumpay na may mataas na EQ dahil marunong silang makibagay sa pagbabago, magaan na natatanggap ang mga hamon sa buhay at positibong haharapin ang kahit na anong pagsubok na may ngiti at laging baon na pag-asa.

Bilang mga nakatatanda, patuloy na­ting gabayan ang emos­yonal na kalusugan ng mga kabataan. Importante na maturuan silang pahalagahan ang kanilang pag-aaral, mga guro at kaklase at ha­yaang lubos na matuto hindi lamang sa mga aralin kundi lalo na sa mabuting pakikitungo sa kapwa.

Kapag nakasanayan habang bata pa, tiyak ay madadala nila ito hanggang sa pagtanda na siyang gagabay sa kanila upang makamit ang tunay na tagumpay sa buhay.