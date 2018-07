Ang Junior Chamber o JCI bilang bayanihan

Sa tuwing nagtuturo ako ukol sa La Propaganda na nangampanya sa Espanya na magkaroon ng mga reporma sa Pilipinas, lagi kong ipinapakita ang mga pormal na litrato ng mga ilustrado na katulad nina Rizal bilang magkakaibigan at bilang grupo, gayundin ang mga kuha nilang nakabihis bilang mga karakter sa Death of Cleopatra na tila nagko-cosplay habang tumutugtog ng musika, kumakain at habang kunwari ay lasing at nag-aaway matapos na uminom. Parang Instragrammable pa nga ang mga ito.

Ipinapakita ko ito upang mapagtanto ng mga estudyante ko na ang mga bayani natin na nagtatag ng ating nasyon ay mga katulad din ng mga barkadahan natin ngayon, mga kabataan na nagsama-sama para sa isang ma­laking layunin.

Nitong nakaraang Martes, ginunita rin natin ang ika-126 na taon ng pagkakatatag ng La Liga Filipina ni Rizal na naganap noong Hulyo 3 1892. Tatlong araw lamang ito nagtagal dahil naaresto agad si Rizal at dinala sa Dapitan subalit ang mga layunin nito ang nagpapakita ng kaniyang bisyon kung ano dapat tayo bilang isang bansa: ‘(1) Pisanin ang lahat ng Arkipelago sa isang Katipunang malago, masikap at iisa ang loob; (2) Damayan sa balang sakuna at kailangan sa buhay; (3) Masakitan sa anumang ligalig at kalapastanganan; (4) Pasulungin ang pagaaral, pagtatanim at ang komersiyo; (5) Pagsasanay at pagkakapit ng mga bagong palakad.’ Nagkakaisang mga tao na nagdadamayan at nagtutulungan sa pagkakaroon ng edukasyon, kabuhayan at pagbabago. In short, organisasyon na nagbabayanihan para sa isa’t isa at sa kapwa.

Diwa ito na nananalaytay hanggang nga­yon sa mga kabataang nagbabayanihan upang gumawa ng makabuluhan sa lipunan. Isa sa mga malaganap na pandagdigang samahan ay ang JCI o Junior Chamber International na mas kilala rin sa tawag na ‘Jaycees’ na binubuo ng mga indibiduwal na edad na 18-40 taong gulang. Binuo nito ni Henry Giessenberg noong Oktubre 13, 1915 sa St. Louis, Missouri, U.S.A. Noong 1947, ang Manila Jaycees ay naitatag at matapos ang isang taon lamang, kumalat na sa 11 lokalidad.

Sinasabing nakara­ting sa Pilipinas ang Jaycees dahil sa mga sumusunod na salik: (1) Ang ating makasaysayang ugnayan sa Estados Unidos, (2) at ang pagnanais ng mga kabataang propesyunal na makatulong sa bansa na makaahon sa pinsalang idinulot ng Digmaang Pasipiko.

Nakatrabaho ko noong 2010 ang JCI Makati Princess Urduja nang anyaya­hanan akong magsalita sa mga beterano ng digmaan na nagluwal ng aking dokumentaryong ‘Mapalad ang inyong mga Apo: Sulat para kay Lolo at Lola Beterano.’

Gayundin, kamakailan ay nakilala ko ang mga taga JCI Bocaue sa pangunguna ng kanilang pangulo na si Rugel Baricua na nagbabayanihan upang maatim ang layunin ng Jaycees na kung mapaunlad nila ang kanilang inidibidwal na karakter at personalidad, ito ay nagbubunsod ng mas magagandang mga pamayanan at sa paglaon, ng mas mapayapang daigdig.