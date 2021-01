Ang Food and Drug Administration (FDA) ay isangahensya ng pamahalaan na inatasang tiyakin ang kaligtasan, pagiging epektibo o kalidad ng mgaproduktong pangkalusugan. Masarap sapakiramdam ng mga mamamayan na mayroongganitong ahensya na tumutulong mangalaga ng kalusugang pambayan. Ang isang uri ng pag-timbang sa kahalagahan ng isang bagay ay sapamamagitan ng pag-iisip sa sitwasyon kung walaito. Sa madaling salita, paano na lang kung walangFDA?

Kung walang FDA, ang malaking bahagi ng kanilangginagawa ay maiaatang sa balikat ng mgamanggagamot sapagka’t sila ang atingpinagkakatiwalaan sa mga bagay napangkalusugan. Nguni’t kagaya rin ng ibang mgapropesyon, ang pagiging doktor ay mga kani-kaniyang mga pagkadalubhasa. Hindi magigingpraktikal para kaninuman na itanong natin sa kanilaang lahat ng mga produktong ngayon ay pinangangasiwaan ng FDA. Halimbawa, maari banating tanungin ang mga doktor natin sa lahat ng pagkakataon mayroon tayong gustong bilihin napagkain, kosmetiko at iba pang produktong pang-kalusugan kagaya ng face mask? Kapag inisip natinitong magiging sitwasyon na ganito, matitiyak natinna tunay na kailangan natin ang FDA.

Ilang araw na ang nakakalipas, nagbigay sila ng babala hinggil sa limang brands ng face mask naibinebenta dito sa atin ng walang rehistro o pahintulot ng nasabing ahensya ng pamahalaan. Nung marinig ang balita tungkol sa mga hindi dapatbilihin na mga tatak ng face mask, marami ang nagulat at pinahayag na hindi nila alam na saklawpala ng FDA ang mga produktong ito. Anila, sanamas naging maagap at agresibo sila sa kanilangmga babala. Dahil ang mga produktong ito ay laganap at lantarang ibinebenta sa mga tindahankabilang ang mga online shops, hindi iniisip ng mgamamimili na mayroon palang dapat tiyakin bagobumili.

Marahil maganda rin na sa halip na mga brands nawalang pahintulot ng FDA ang inilalabas, baka mas epektibo kung ang ilalabas ay ang listahan ng mgamay pahintulot. Paano kung may ilang mga brandsna wala ring pahintulot ng FDA ang hindi naisali salistahan? Ang sinasabi ng FDA ay dapat tiyakin ng bumibili na may sertipikasyon nila ang mga saklawna produkto. Paano bang gagawin iyon? Tila malayosa praktikal na katotohanan ang sinasabi ng FDA naito. Hindi ba dapat mayroong pamamaraan na batidng marami na magsisilbing palatandaan na ang isang produkto ay may basbas ng FDA?

Bagama’t may mga ganito, sa ngayon, kuntento ang marami sa mga pahayag ni Director-General Eric Domingo na namumuno sa FDA lalong-lalo na ukolsa bakuna kontra COVID-19. Ang mga naririnig sakanya ay walang bahid ng pagpabor sa anumangkumpanya o bansa. Wala ring nararamdamangbulag na pagsunod sa mga kagustuhan ng palasyo. Malayo siya sa Kalihim ng Kalusugan na si Duque na hirap makitaan ng anumang uri ng malayangpag-iisip at paninindigan. Sana hindi magbago si Domingo.