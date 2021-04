Ang Diyos na Nakipagkapwa-Tao

​Nakatakda akong tumungo sa Lungsod ng Cebu para sa pagdiriwang ng ika-500 taon ng pagdating ng Kristiyanismo sa Pilipinas na naisakatuparan sa pamamagitan ng pinakaunang pagbinyag na Katoliko noong 14 Abril 1521.

Sa araw na iyon, ayon sa tala ni Antonio Pigafetta, tila natuwa ang Hara ng Cebu na si Reyna Juana sa isa sa kanilang mga imaheng dala nila, ang Santo Niño.

At dahil dito ay inialay na ito ni Ferdinand Magellan sa kanya. Ngayon, ang mismong orihinal na imahe ay nakalagak sa Basilica Minore del Santo Niño at tinataguriang “Bato Balani sa Gugma” ng mga Cebuano, magnet ng pag-ibig. Ang gahum na tila nagdala sa Hara sa Santo Niño ang marahil siya ring kapangyarihan na nang-aakit sa puso ng bayan sa Banal na Bata.

​Isang eksibit ang bubuksan sa mismong Basilica bilang bahagi ng paggunita. At isang karangalan na maging bahagi ako ng mga sumulat ng eksibit na pinagtulungan naming gawin nina Dr. Lars Raymund Ubaldo, Gerwill Cruz at Ian Christopher Alfonso ng National Quincentennial Committee Secretariat, at si Reverend Father Ric Anthony Reyes, OSA na Rektor ng Basilika.

Isinalin ko ang tekstong Ingles sa Filipino na isinalin naman ni Ma. Cecilia Cabañes na Curator ng Museo Sugbo sa Wikang Cebuano. Ang bumuo ng eksibit ay ang National Quincentennial Committee sa tulong nina Jyannie Lacaba at Ma. Rozel Flores ng Centrex Corporation Philippines.

Habang isinusulat namin ang eksibit, sumakabilang buhay ang Dean of Philippine Fashion na si Benjamin “Mang Ben” Farrales, na kilalang deboto ng Santo Niño at bumuo pa ng isang aklat ukol rito.

​Ang pamagat ng eksibit ay “Paghangop: Ang Pilipino at ang Santo Niño.” Bagama’t ukol sa usaping pananampalataya ito, ang mas diin ay sa pangkalinangan at pangkasaysayang espekto na niyakap (hangop) ng Pilipino.

Binubuksan ang eksibit ng mga katagang: “Ito ay isang kuwento ng pagyakap ng isang kalinangan sa isang bagong pananampalataya, at ang nilikha nitong kasaysayan at pamana. Ito rin ay isang kuwento ng pag-ibig ng isang bayan sa isang bata.”

​Kinukuwento ng eksibit ang proseso kung papaanong nakita ng mga ninuno natin sa mga imahen ng mga santo ang kanilang mga sinaunang anito, ang mga medalyon ng Santo Niño sa kanilang mga anting-anting. Kaya hindi totoo na ginawa lamang tayong Katoliko ng mga Espanyol.

Hindi uto-uto ang ating mga ninuno, inangkin nila ang pananampalataya sa ating Mahal na Panginoong Hesukristo at ginawa nilang bahagi ng ating pagkatao.

​Sinasara ang eksibit ng ganitong mga kataga: “Sa isang kulturang magiliwin sa bata, madali tayong napaibig sa Banal na Bata.

Sa isang mamamayang nagdaranas ng mga pagsubok, kapanatagan ang malaman na ang Diyos ay nakipagkapwa-tao, at naiintindihan ang pagiging tao. Dahil dito may panahong binibihisan natin siya na tulad natin, dahil isa siya sa atin, at siya’y kasama natin!”