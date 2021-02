Ang dapat malaman ng publiko tungkol sa mga bakuna

Inaasahan natin ang pagdating ng unang doses ng mga bakuna ngayong buwan ng Pebrero.

Napakahalaga ng kaganapang ito sa ating paglaban sa pandemyang COVID-19.

At ngayon na ang mga bakuna na ang sentro ng diskurso sa yugtong ito ng ating pakikibaka sa COVID-19, mahalagang ihanda ang publiko para sa pagbabakuna. Simulan natin ito sa pagkuha ng kanilang tiwala at kumpiyansa sa mga bakuna mismo at sa proseso ng pagbabakuna.

Lagi kong binibigyang diin sa aking mga press briefing ang importansya ng tamang inpormasyon tungkol sa pagbabakuna upang mapalakas natin ang kumpiyansa ng publiko sa mga bakuna. Naging panauhin ko ang apat na totoong dalubhasa: ang kilalang vaccinologist na si Dr. Lulu Bravo, ang mga dalubhasa sa mga nakakahawang sakit na sina Dr. Edsel Salvana at Dr. Rontgene Solante, at ang kinikilala sa buong mundo na eksperto sa tuberculosis na si Dr. Charles Yu. Sila ang dapat nating pakinggan tungkol sa mga bakuna .

Naniniwala ang mga totoong eksperto na ito sa benepisyo ng bakuna at pagpapabakuna upang maprotektahan natin ang ating sarili at ang iba laban sa maraming mga karamdaman. Naninindigan sila na ligtas at epektibo ang mga bakuna laban sa COVID na magagamit sa pamamagitan ng Emergency Use Authorization o para sa pangkalahatang paggamit, dahil ang mga bakunang ito ay dumaan sa mahigpit na proseso at pagsusuri ng mga awtoridad at mga eksperto sa bakuna.

Ayon sa mga totoong dalubhasang ito, lahat ng mga bakuna na nakatanggap ng pahintulot na magpatuloy sa Phase 3 ng clinical trials ay napatunayan nang ligtas at epektibo habang nasa Phase 2 pa lamang ng clinical trial. Samakatuwid, anuman ang tatak, lahat ng mga bakuna na aaprubahan ay garantisadong ligtas at mabisa.

Maraming beses na ding sinabi ng mga ekspertong ito na huwag tayong mag-isip nang labis tungkol sa mga numero pagdating sa bisa ng isang bakuna. Ang World Health Organization mismo ang nagtakda ng threshold ng pagiging epektibo ng bakuna sa hindi bababa sa 50 porsyento. Binigyang diin din ng mga dalubhasa na ang dapat nating tingnan ay ang pagiging epektibo ng isang bakuna upang maiwasan ang pagkakaroon ng mas malubhang anyo ng sakit.

Itinataya ng mga totoong dalubhasa, na naging panauhin ko sa aking press briefing, ang kanilang reputasyon sa pagbibigay diin sa kaligtasan ng mga bakunang ito. Ang mga side effects, ayon sa kanila, ay inaasahan pagkatapos makakuha ng anumang bakuna. Sa ngayon, milyon-milyon na ang nabakunahan laban sa COVID-19 at iilan lamang ang talagang nakaranas ng mga side effects.

Muli, ang pagbabalik natin sa normal nating pamumuhay ay posible lamang kung magpapabakuna tayo laban sa coronavirus. Kaya’t kung mayroon pa rin kayong pag-aalinlangan sa pagpapabakuna laban sa coronavirus, hinihimok ko kayong pag-isipan niyo kung paano makakaapekto ang inyong paniniwala at desisyon sa mas nakararami.

Ayon sa mga totoong eksperto sa bakuna, ang herd immunity ay makakamit lamang kung 60 hanggang 70 porsyento ng ating populasyon ay mababakunahan laban sa kinakatakutang virus. Kapag nakamit natin ito, hindi lamang natin mapoprotektahan ang ating sarili; mapoprotektahan din natin ang 30 hanggang 40 porsyento ng mga hindi mababakunahan. Ang pagkakaroon ng herd immunity ay mangangahulugan na maaari nang mahinto ang pagkalat ng virus at tuluyan nang masusugpo ang COVID-19.

Binibigyang diin ko ang edukasyon sa bakuna hindi lamang upang maiangat ang kamalayan ng mga tao sa kahalagahan ng pagbabakuna ngunit upang magbigay din ng mahalagang inpormasyon sa publiko pagdating sa pagkilala ng mga totoong dalubhasa sa bakuna mula sa mga nagpapanggap lamang na dalubhasa sa bakuna.

Naniniwala ako na bahagi ng pagpapaliwanag tungkol sa bakuna ang pagbubunyag ng mga pekeng eksperto at pagpapakilala kung sino ang tunay na mga dalubhasa. Bakit? Sapagkat posibleng itago ng mga pekeng eksperto ang kanilang masasamang hangarin at personal na motibo na lumilikha lamang ng pagkalito at maling inpormasyon.

Ginagawa ng pambansang pamahalaan ang tungkulin nito at patuloy itong nagtatrabaho upang makakuha ng mga bakuna para sa bansa. Nagsisimula nang magbunga ang pagsisikap ng pamahalaan at ng mga tagasuporta nito sa pribadong sektor, mga tagagawa ng bakuna, at mga yunit ng lokal na pamahalaan.

Mawawalan ng halaga ang lahat ng mga pagsisikap na ito kung pipiliin nating makinig sa mga pekeng eksperto na ang hangarin ay maghasik ng takot sa ating mga puso. Panahon na upang maging matalino tayo pagdating sa kung sino ang pakikinggan natin pagdating sa mga bakuna at pagbabakuna dahil hindi lamang buhay natin ang ating isasakripisyo kundi pati na rin ang buhay ng ating mga minamahal at ang buhay ng bawat Pilipino.