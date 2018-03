Ang batas at ang katuturan nito…

May nabaril sa amin. Sitenta anyos higit kumulang. Isang tama ng bala ay sapat na para kitlin ang buhay niya.

Naka-motorsiklo ang salarin. Sinundan ang biktima na noo’y nag-aantay ng sasakyan pauwi ng kanilang bahay. Isang putok, naglakad palayo, sumakay ng motor at lumisan…

Ipina-review ko ang mga CCTV camera na nakalagay sa ­aming mga lansangan. Nakunan naman ang salarin. Talikod, gilid, at harap habang patungo sa direksyon ng kanyang pagtakas. Ang problema nga lang… naka-helmet ang bumaril, at hindi niya ito inalis hanggang sa paglabas niya sa aming bayan.

Tatanungin natin ngayon. ‘Yung helmet ay sagabal sa pagtugis sa mga masasamang loob. Pero ang pagsuot nito ay isang batas na ipinatutupad para maproteksyonan ang mga rider. Saan ba tayo papanig? Hindi ba parang nagagamit ‘yung batas para lalong maghasik ng kaguluhan ang mga masasamang loob? Minsan nagagamit ang batas pabor sa gagawa ng masama. Wala itong pinagkaiba sa proteksyong nabibigyang exemption sa mga menor-de-edad na makulong kahit gumawa sila ng krimen. Hindi naman sapat ang checkpoint na itinatalaga dahil hindi ito consistent at marami rin naman talaga ang naaabala.

Sa ganitong pagkakataon, alin ba ang dapat manaig at paano ba natin titingnan ang kabuluhan ng umiiral na batas?

Sabi nila, ang batas ay dynamic. Ibig sabihin, nagbabago ito ayon sa agos ng panahon, at sa mga nagbabago ng panga­ngailangan ng mga tao… para sa maayos at tahimik na pamumuhay…

Kung sa tingin natin ang batas na ipinatutupad natin ay nagi­ging sagabal sa pagsasaayos ng mga buhay ng ating nasasakupan, napapanahon sigurong i-review ito at amyendahan kung kelangan.

Puwede nating itak­da na ang helmet ay gawa o yari sa material na maaari pa ring makilala ang may suot nito sa mga kamerang kinalat natin para sa mas madaling pagtugis ng mga masasamang loob. Puwede nating itakda na ibawal ang pagsusuot ng anumang tela sa loob ng helmet na pipigil sa pagpapakilala ng mga may suot nito.

Ang batas ay ginagawa para sa kapakanan ng nakararami at pagkatapos ng masusing pag-aaral, ipinatutupad ito habang patuloy na inaaral kung may dapat ayusin dito.