Umarangkada sa entablado ang mga taga-barangay Venezia, isang kathang-likhang lugar na inilubog ng baha, sa dulang Rak of Aegis ng Peta sa Peta Theater Center.

Ang barangay Venezia ay larawan ng isang maliit na pamayanan na napabayaan dahilan sa kawalan ng pagpapahalaga sa kapaligiran at sa mga maliliit na mga taong doo’y naninirahan. Mga simpleng mamamayan na ang pangunahing pinagkakakitaan ay ang husay nila sa paggawa ng sapatos.

Subalit isang araw na tila mala-delubyong bagyo ang dumating at inilubog ang barangay sa matinding baha. Tatlong buwan na ang nakalilipas ngunit wala pa ring aksiyon ang munisipyo para ayusin ito. Hanggang sa duma­ting ang developer ng subdivision at namudmod ng refief goods na pampalubag loob sa mga nasalanta at pambayad-konsyensya na rin. Ngunit, bilang pag-iwas sa issue at reklamo ng mga taga-barangay, isinisisi pa ng deve­loper ang pagbaha sa climate change gayung malinaw ang sanhi ng pagbaha ay dulot ng walang pakundangan at kuwestyonableng pagtatayo ng subdivision. Hanggang sa umalma ang mga tao at nauwi sa settlement ang isyu.

Malala ang sakit ng bansa. Kumbaga, e, mic­rocosm ang Venezia sa paglalarawan nito sa iba’t ibang aspeto ng governance o uri ng pamamahala sa bansa.

Mabuti na lang at mayroong galing ang mga taga-Benezia. Sa dula nanumbalik ang kabuhayan ng barangay. Ang kanilang angking galing ay isang katangian ng kanilang pagpapatuloy at pagbibigay ng lakas ng loob at pag-asa.

Ganyan din ang mga Pinoy. Mataas ang resiliency. Kayang tumindig sa mga pagsubok. Dahil na rin siguro sa sanay sa hirap. Ngunit hindi puwedeng ganito na lamang habambuhay. Hindi puwedeng ikinakanta na lamang ang mga problema ng bayan na ito. O kaya’y ginagawan ng indie film at maipakita ang larawan ng kahirapan.

Ang larawan ng kahirapan sa barangay Venezia sa Rak of Aegis, ay larawan ng malalang problema sa ating bansa, larawan ng malalang pamamahala sa ating bayan.

“Ayaw ko nang ma­ngarap, ayaw ko nang tumingin. Ayaw ko nang manalamin. Nasasaktan ang damdamin!” — Luha by Aegis Band.