Ang bantot ng PNP

Mukhang madaling pagpawisan ngayon at tila nagkaroon pa ng baktol mga tropapips ang imahe ng Philippine National Police (PNP) dahil sa dami ng mga kontrobersiya na kinasasangkutan ng mga lespu.

Pero bago ‘yan, aba’y humanga ang mga ayudanatics nating mga kurimaw sa naging posisyon ni Presidential candidate Ping Lacson sa isyu ng pambabarako ng Russia sa Ukraine.

Sa nakaraang debate ng mga presidential candidate, natanong ang mga naghahangad na maging lider ng bansa kung dapat bang “neutral” lang o walang papanigan ang bansa natin.

Si Lacson lang ang matibay ang nanindigan na dapat kondenahin ang ginawa ng Russia na isang uri ng “aggression.” Bagay na ‘di dapat ginagawa ng isang malakas na bansa laban sa mahinang bansa, at nakasaad dayn iyon sa Article 1 ng United Nation.

Bilang signatory sa UN Charter, sinabi ni Lacson na dapat kondenahin ang ginawa ng Russia. Pero hindi naman nangangahulugan na makikipag-away na rin. Ngunit kailangan maipahayag ng Pilipinas na hindi tayo sang-ayon sa katulad na hakbang na ginawa ni Russian President Vladimir Putin.

Hirit ng mga kurimaw natin, may tama si Ping. Hindi raw puwedeng sabihin na wala tayong pakialam sa nangyayari sa Europe. Kahit nga naman malayo tayo sa gulo, damay pa rin tayo sa epekto ng gulo ng Ukraine at Russia tulad ng pagtaas ng presyo ng gasolina.

Bukod doon, maganda ang hirit ng isa nating kurimaw: Paano raw kung mag-ala-Russia ang China at maging mala- Ukraine ang Pilipinas? Kahit malayo ang Europe at US at hindi sila damay sa gulo sa Asya, dapat daw ba silang maging “neutral” din lang?

Balik tayo sa PNP at linawin agad natin na mas maraming matinong lespu kaysa bugok. Mukha lang na dapat paliguan ni PNP Chief Gen. Dionardo Carlos ang organisasyon at kuskusin pati singit ng PNP dahil sa dami ng hindi magagandang balita na sangkot ng mga tauhan niya.

Aba’y nang ipasa ni dating PNP Chief Gen. Guillermo Eleazar, kandidatong senador ngayon ni Lacson, ang baton kay Carlos bilang hepe ng kapulisan noong Nobyembre, ‘di hamak na mabango at kahit papaano eh mukhang nakapag-washup ang PNP.

Pero ilang buwan pa lang si Carlos bilang lider ng mga pulis, ilang lespu na ang sumabit na sa mga matitinding kalokohan. Katulad ng apat na pulis sa Cebu ang suspek sa pagpatay at pagnanakaw sa mag-asawang negosyante.

May pulis pang lasing na namaril sa daan sa isang estudyante sa Quezon City. Ang matindi, lumilitaw sa imbestigasyon na tila binalak pang pagtakpan ng ibang pulis ang kaso.

At ang lasing na pulis, ang kainuman, mga kapuwa-pulis din na hindi man lang rumesponde nang magpaputok na ng baril ang tropa nila. Isama pa din ang ilang pulis na sumasabit sa holdapan at iba pang kalokohan.

Habang ang kaso ng mga nawawalang sabungero na mahigit 30 na, wala pa rin linaw ang imbestigasyon. Kaya pumasok na rin sa pag-iimbestiga ang Senado at National Bureau of Investigation. Isama na rin ang kaliwa’t kanang ambush na hindi nalulutas gaya ng nangyari sa mga tauhan at opisyal ng Bureau of Customs.

Pagkatapos, mababalitaan mo na ang lider ng PNP na si Carlos, may “private time” sa sikat na pasyalan sa Balesin Island. At magpapasundo sa helicopter ng PNP para daw makaabot sa trabaho dahil nagka-problema raw sa schedule ang kausap niyang “private chopper.”

Sa kasamaang-palad eh bumagsak ang PNP chopper habang papunta kay PNP chief, na ikinamatay ng isang pulis at ikinasugat ng dalawa. Ano kaya ang nangyari kung hindi nagpasundo si Hepe at ibang “private chopper” na lang kinausap niya?

Pero may ilang buwan pa naman para mapabango ni Carlos ang PNP bago siya magretiro sa Mayo. Malay natin, baka malutas sa ilalim ng liderato niya ang kaso ng mga missing sabungero. Iyon nga lang kung wala din, sabi nga ni Lacson, sampal ‘yan sa PNP. Laging tandaan: “Bata mo ‘ko at Ako ang Spy n’yo.”