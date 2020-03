Ang balat at quarantine

Kumusta na kayong lahat? Naka mahigit dalawang linggo na tayo sa ating lockdown, sana naman ay nasa mabuti tayong kalagayan. At dahil humigit na dalawang linggo tayong hindi nakakalabas at nagawa na halos lahat nga maaaring magawa sa bahay ay may isa tayong pwedeng hindi pansinin. Yan ang ating balat. Hindi dahil hindi tayo nakakabisita sa ating paboritong salon ay pababayaan na natin ang ating malasutlang kutis. Kailangan din nating pangalagaan ito. Hindi na kailangang sabihin na dapat manatili tayong malinis kaya’t palaging maligo at malinis nang sa ganoon ay mabawasan ang posibilidad ng mga impeksyon gaya nang bacterial at fungal infections.

May mga skin remedies naman kayong pwedeng gawin sa bahay. Hindi na natin kailangan pang problemahin ang make up dahil sa hindi naman lumalabas kaya menos ang pagkasira ng balat lalo na sa mukha. Kung naubusan na o walang commercially available na gamit dahil hind nga makalabas ay maaaring gawin ang mga sumusunod:

Ang isa ay maghalo ng 2 kutsaritang lemon, 1 kutsarita ng turmeric powder at isang kutsarita ng yoghurt, imasahe ito sa mukha ng 15 minuto. Kung ayaw naman magmassage, pwedeng haluaan ng kaunting gelatin, palamigin sa isang plato at maaaring gawing face mask. Pwede naman na hilaw na patatas ang ipahid ng mag glow ang mukha. Kung may taghiyawat naman, pwedeng paghaluin ang honey at cinnamon at ipahid sa mukha. Sa labi, pwedeng lagyan ng coconut oil na may kaunting assin kung nanunuyo. Puede naming pang hairspa ang pinaghalong puti ng itlog at mayonnaise. Kung gusto naman medyo pumuti ang mga maiitim na lugar, ibabad sa calamansi ng 10-20 minuto.

Hindi ibig sabihin na naka stay at home tayo ay hindi na tayo magpapaaraw, kailangan natin masinagan man lang nito, lalo na sa mga oras nang alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at alas 3 hanggang alas 5 ng hapon. Para na din ito sa vit D3 na kailangan ng ating katawan hindi lang para mas tumibay ang ating mga buto kundi para din sa ating puso, utak o mental health at higit sa lahat, ang ating immune system na kailangan nating lahat lalong lalo na sa panahon na ito na may banta ng Covid 19.

Pinakahigit sa lahat ay HYDRATION. Uminom ng madaming tubig dahil oras na ma dehydrate ay hindi lang pagkauhaw ang mararamdaman natin, pati pagkatuyo na din ng balat. Kaya hindi lang stay home, kundi stay beautiful at home.

Hanggang sa susunod na Martes!

J. RYLAN G. FLORES, MD ay isang orthopaedic surgeon, nutrigenomics practitioner at DNA profiler, fellow ng International College of Surgeons at Philippine Academy of Medical Specialists.