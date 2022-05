Ang baba ng standards natin

Apat hanggang limang oras nagtiis sa pila habang kasagsagan ng tag-init upang magampanan ang tungkuling bumoto bilang mga responsableng mamamayan.

Ito ba ang tinatawag ni COMELEC Commissioner George Garcia na tagumpay na halalan? Sa kanyang pahayag, inamin niya na may mga naging aberya at normal lamang naman daw ang mga iyon lalo na at nasa pandemya tayo. Tila ang tinutukoy niyang tagumpay ay nairaos ang halalan noong Mayo 9 mula 6 am hanggang 7 pm at wala ng iba.

Totoo na hindi maiiwasan ang ilang aberya pagdating ng mismong araw ng halalan. Hindi kailanman magiging perpekto ang sistema sa simpleng dahilan na may partisipasyon ang tao sa proseso. Ang tao ay maaring magkamali—sadya man o hindi—na makapagdudulot ng paglihis sa mga proseso.

Nguni’t base sa mga ulat sa araw ng halalan, ang mga naging problema ay may kinalaman sa mga kagamitan sa halalan. Ang pinakamaraming ulat ay tungkol sa tinatawag na VCM o vote counting machine na hindi gumagana. Iisipin maging sinuman na ang balota at ang VCM ang mga pinakamahalagang materyales para sa botohan.

Subali’t, bakit hindi napaghandaan ang mga ito? Sa dami ng mga hindi gumanang VCM, hindi kaya may naging kapabayaan dito? Ayon kay Garcia, luma na kasi ang mga makinang VCM na ito kaya dapat palitan na.

Pero, kailangan ba nating malaman ito sa aktwal na halalan? Hindi ba maaring sinuri ng maayos ang mga makinang ito bago itinalaga para sa Mayo 9? At ang katotohanan na luma na ang mga ito ay hindi naman lingid sa kaalaman ng COMELEC. Bakit hindi nila pinaghandaan na palitan ang mga ito?

Pansinin ninyo, lagi na lang ang taong-bayan ang nagsasakripisyo para sa kapalpakan ng mga taong nasa gobyerno na dapat nagseseguro ng maayos na proseso. Isang malinaw na halimbawa ay ang pagbabayad ng buwis. Ang mga mamamayan at mga namumuhunan ang bumibitiw sa kanilang pera para ibayad sa gobyerno, sila pa ang nahihirapan na sundind ang mga proseso. Reklamo ng mga negosyante ang hirap na kailangan nilang daanan para magbayad ng buwis sa dami ng mga forms at mga regulasyon.

Tila nakaabang lang ang mga nagpapatupad na magkamali ang mga magbabayad ng buwis para mapatawan ng penalty.

Parang sa pagpapabakuna, mula sa umpisa ng pagkakaroon ng bakuna, pilit ng pilit ang gobyerno na magpabakuna ang mga tao sa puntong tinatakot pa. Sinabi pa nila nuon na kakasuhan ng murder ang mga hindi susunod. Ang problema, wala namang bakuna. At nang magkaroon na, pahirapan at palakasan naman ang nanaig. Ang dulo, nakapila pa rin ang mga tao ng ilang oras sa initan at sa ulan upan makasunod lamang sa gusto ng gobyerno.

Nasaan na ang pangako na hindi na pipila ang mga mamamayan para sa serbisyo ng gobyerno? Ilang eleksyon na tayo na gumagamit ng parehong sistema. Hindi ba dapat, pahusay ang gobyerno sa prosesong ito? Nguni’t bakit paurong tayo?

Commissioner Garcia, hindi sapat na nairaos ang eleksyon. Kapag iyon lang ang batayan ng tagumpay, ang baba naman ng standards natin.