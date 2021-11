Andres Bonifacio gawing inspirasyon sa krisis

Hinimok ni Pangulong Rodrigo Duterte ang sambayanan na gawing inspirasyon ang katapangan at pagmamahal sa bayan ni Gat Andres Bonifacio sa pagharap sa mga pagsubok gaya ng nararanasang krisis ngayon dulot ng COVID-19 pandemic.

Ang pahayag ay ginawa ng pangulo sa kanyang talumpati sa paggunita sa ika-158 taong kapanganakan ni Bonifacio sa Pinaglabanan Shrine sa San Juan City.

Sinabi ng Presidente na mahalagang alalahanin ang ipinakitang kabayanihan ni Bonifacio para magsilbing gabay at pag-asa para sa mga Pilipino.

“The bravery and patriotism of Gat Andres Bonifacio and many of our forebears who fought against foreign dominators must serve as our guiding post in beating the odds that hinder our progress as a people and as a nation,” anang Pangulo.

Dapat aniyang tularan ng mga Pilipino ang katangian ni Bonifacio lalo na ang pagmamahal sa bayan at aktibong pakikilahok sa pagsulong ng bansa lalo na sa mga panahong nahaharap sa matinding pagsubok ang sambayanan lalo na sa aspekto ng kalusugan at kaligtasan. (Ailen Taliping)