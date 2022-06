Andrea tinakam, inakit mga barako sa IG

Tapos na ang summer, at tag-ulan na nga, pero hayun si Andrea Torres, nagpakalat ng alindog, pinag-apoy ang Instagram, ha!

Naloka nga ang mga fan, dahil tila mas nag-aapoy ang sexy appeal ni Andrea ngayon. Bagay na bagay raw kay Andrea ang tanned skin niya, na lalong nagpatingkad nga ng kanyang alindog.

Mistulang diwata nga raw si Andrea, na bawat titigan ay naakit niya. Ang husay rin niyang mag-emote na kayang-kaya niyang patakamin, paglawayin ang mga barakong sumisilip sa kanya.

Sa loob pa lang ng isang oras, mahigit apat na libo na ang nagparamdam, nainitan sa IG post niyang `yon.

Iba talaga kapag nasugatan ang puso, bongga maghiganti, mas lalong nagiging maangas at katakam-takam, di ba?

God bless Pilipinas — Daniel

Makahulugan, makabuluhan, malikhain ang pinost ni Daniel Padilla sa Instagram Reel.

Gamit ang kantang ‘Here Comes The Sun’ ng The Beatles ay makikita ang iba’t ibang anggulo ng mukha ni Daniel na may sinusulat. Mararamdaman mo sa mukha ni Daniel kung gaano kahalaga ang mensaheng sinusulat niya, at mapapakanta ka rin nang…

“Here comes the Sun, doo-doo-doo-doo

“Here comes the Sun and I say

“It’s all right

“Little darling

“It’s been a long cold lonely winter

“Little darling

“It feels like years since it’s been here…”

May caption siyang ‘Better Days Always…’

At sa huli, makikita nga ang mensahe ni Daniel na ‘God Bless Pilipinas!’

Dami nagtatanong, para saan, ano ang nag-trigger para mag-mensahe ng ganun si Daniel?

Para kaya `yon sa nalalapit na pag-upo ni President Bongbong Marcos?

Anyway, mababasa rin sa comment section na lahat sila ay nagsasabing ang gwapo-gwapo ni Daniel, na ang tangos ng ilong, at mahal na mahal nila ito.

Moira paseksi na sa IG

Kakaiba na raw si Moira dela Torre ngayon, ha!

Kung dati-rati ay palagi siyang balot na balot, ngayon ay may pasilip na siyang skin.

Nagbago na nga raw ang pananamit ni Moira, mula noong naghiwalay sila ni Jason. Sa latest Instagram post niya, may pasilip na ng braso, balikat si Moira.

Akala tuloy ng iba, si Loisa Andalio ang nakita nila, dahil hayun nga si Moira, paseksi na, at bago na rin ang hairstyle niya, ha!

Well, kahit i-check niyo ang mga Instagram photo niya noon, wala kayong makikitang photo niya na naglabas siya ng skin. Palagi siyang naka-hoodie, o jacket, at kahit ang buhok niya, palagi ring kulot, o wavy noon.

Well, bagay nga kay Moira ang paseksi, at straight hair, na may bangs. Mas lumabas ang sex appeal niya, ha!