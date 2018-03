Andrea napagkamalang porn star

Maraming kalalakihan ngayon ang gustong malunod dahil gusto nilang magpasagip sa feeling lifeguard ngayon na si Andrea Torres. Makikita nga sa Instagram account ni Andrea ang mga sexy photo niya na halos labas na ang kanyang puwet, at gilid ng boobs.

Katabi ang karatula na ‘Lifeguard on Duty’ na kung saan ay naka-posed si Andrea na parang nang-aakit, at nagsasabing ‘tara na, malunod na kayo, at sasagipin ko kayo’.

Anyway, part nga ng Bubble Gang Summer Special ang paandar na ito ni Andrea sa IG niya. At taon-taon nga ay pinag-uusapan ang BG Summer Special dahil sa mga kababaihan nito na todo sa pagdi-display ng kanilang alindog.

‘Ganown!’ ang reaksiyon ni Megan sa sexy photo ni Andrea.

Anyway, karamihan nga sa komento sa IG photo na ‘yon ni Andrea ay mula sa kalalakihan, na nagsasabing ‘sarap malunod pag ganiyan’ at ‘I’ll go drowned myself then’ at ‘definitely save me please’ o ‘ lalong uminit ang panahon’.

May mga nagsabi rin na ‘nakakawala ng antok’ ang alindog ni Andrea. Ang iba ay gusto talagang malunod araw-araw dahil type nilang magpa-mouth to mouth kay Andrea.

Pero siyempre, may mga nambuwisit pa rin na tulad ni @_arnel24_ sinabihan siya na ‘Life guard on duty or Porn Star on duty?’ Pero siyempre dedma na lang si Andrea dahil alam naman niya kung kaninong mga fan ang mga nagsasabi ng masasakit sa kanya.

Sabi nga niya, noon ay naapektuhan, nasasaktan siya, pero ngayon ay parang manhid na siya, dahil kahit ano naman ang gawin niya, lalaitin at lalaitin pa rin siya ng mga taong ayaw sa kanya.