Andrea napagkamalang bakla

Iba talaga ang social media, na kahit ang ganda-ganda mo, ang seksi-seksi mo, may hahanapin pa ring kamalian ang mga netizen.

At `yun nga ang nangyari kay Andrea Torres, na kahit ang ganda-ganda at super sexy sa latest Instagram photo niya, aba, kaloka pa rin ang kinomento ng iba sa kanya.

Well, para kina Kim Rodriguez, Mark Anthony Rosales, grabe, as in walang katulad ang kagandahan, kaseksihan ni Andrea.

Na chika ng mga fan, sobrang gorgeous, hot, super slay, na kesyo pinaglihi sa perfection ang dating ni Andrea.

Pero, biglang-bigla, may mga humirit pa rin talaga na…

“Ano nangyari sa mukha niya? Naibang bigla.”

“True nga. Bakit kaya?

“Parang bakla ang looks niya. Maganda si Andrea, pero iba siya ngayon.”

“Nagmukha rin siyang matanda, at mukhang bakla nga. Sayang naman.”

“Oo nga, para siyang na-haggard, ha! Anyare kaya?”

Well, ang tingin ng iba, dahil lang sa make up, na medyo makapal yata, kaya nagmukhang bakla si Andrea. Mas maganda nga raw kasi si Andrea kapag walang make up, o super nipis lang ang make up.

Well…

Ariella ‘sinisid’ ni Tony

Kung ikaw si Ariella Arida, tatanggi ka ba kung masarap na putahe na tulad ni Tony Labrusca ang ihahain sa iyo?

Well, kung beki ka, siyempre hinding-hindi ka tatanggi, di ba? Aba, bukod sa lamang tiyan talaga si Tony, siguradong mabubusog ka nga sa kakisigan, kaguwapuhan niya.

Pero sa pelikulang ‘Breathe Again’ na bida nga sina Arielle, Tony, napasabak talaga sila sa mga maalab na eksena.

Sabi nga, ito na ang pinakamatinding lampungan sa harap ng kamera na ginawa ni Ariella, na kadalasan nga ay nasa ilalim ng dagat.

Well, marami ngang itinuro si Tony kay Ariella, at kasama nga riyan ang pagsisid. Pero siyempre, ang pinakanakakalokang tinuro ni Tony kay Ariella ay ang maging taksil sa kanyang dyowa.

Well, sa halip na turuan lang sumisid sa ilalim ng dagat ni Tony si Ariella, mukhang ‘sinisid’ din niya ang karakter ng beauty queen, ha!

Si Ivan Padilla ang gaganap na dyowa ni Ariella, na isa ring taksil, dahil nakipagtalik naman ito kay Jela Cuenca.

So, quits lang, di ba? Magdyowa na parehong taksil.

Abangan ang ‘Breathe Again’, na dinirek ni Raffy Francisco, ngayong June 3, sa Vivamax.