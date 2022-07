Andrea nanginig, matindi takot sa payaso

May takot pala sa mga payaso si Andrea Torres. Isa ito sa ni-reveal niya sa kanyang ni-launch na YouTube vlog.



Sa kuwento ng Kapuso sexy actress, nagsimula raw ang takot niya sa mga payaso o clown dahil sa character na si Pennywise, ang killer clown sa suspense novel ni Stephen King na IT.

Bago kasi ginawang pelikula ang IT noong 2017, ginawa muna itong 2-part mini-series noong 1990.

“Noong bata ako, natutulog ako noon tapos pagkagising ko, saktong-sakto ‘yung nakakatakot na eksena sa IT, so iyak ako nang iyak. So ever since talaga, hindi ko kayang lumapit sa mga clown kapag may pinapadala sa school or kapag may party, umiiyak talaga ako. Talagang hindi ko kayang lumapit,” sey ni Andrea.

Ang tawag sa phobia na ito ni Andrea ay Coulrophobia or the fear of clowns. Makakaranas ng “extreme, irrational reactions when they see clowns in person or view pictures or videos of clowns.”

Through the years ay unti-unting nao-overcome ni Andrea ang takot niya sa payaso, pero hindi si Pennywise sa IT. Kakaibang takot pa rin daw ang dala ni Pennywise sa kanya.

“Kasi na-prove ko ‘yan noong nagkaroon ng remake ng movie at sinubukan kong panoorin ‘yung trailer, hindi ko talaga mabuksan ‘yung mata ko. As in, pinapawisan ako, kinakabahan ako, ‘yung dibdib ko talagang kumakabog. Tingin ko brave person ako pero pagdating kay IT, hindi talaga,” diin pa ng aktres. (Ruel Mendoza)