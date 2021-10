Andrea nakakulong dahil sa virus

Pasabog ang rebelasyon ni Andrea Brillantes sa panayam ni Boy Abunda, sa online show nitong “The Interviewer”.Part 1 pa lang ng chikahan ay binalita na ni Andrea na positive siya sa COVID-19.

Nakakulong (isolate) daw siya ngayon sa isang apartment, at nagpapagaling. At hirap daw siyang mag-isa dahil mula pagkabata ay palagi siyang may kasama.

Sa gabi raw ay inaatake siya ng anxiety, at hirap matulog.

Isa pang rebelasyon ni Andrea ay ay ang pagiging lapitin niya ng multo. Kaya takot daw siyang mag-isa.

Vice nairita sa ‘jetlog’

Pinag-initan ni Vice Ganda ang sariling ari nang magbiro ito, dulot ng jetlag. Nasa Amerika ngayon si Vice para sa face to face show niya.

“quinquinang jetlog twoooaaaahhh!!! Jetlag pala!” tweet ni Vice.

Ang salitang “quinquina” ay gay term sa pagmumura.

At ang “jetlog” ay tumutukoy sa itlog o bayag sa baklaang salita.

Siyempre, natawa na lang ang kanyang mga follower.

Gretchen mas maganda ngayon – Tony Boy

Base sa naging statement ni Tony Boy Cojuangco, wala pa ring puwedeng pumalit sa kanya kay Gretchen Barretto.

Nasa dinner table sina Tony Boy at Gretchen, at ilang mga kaibigan.

Sa umpisa ng video na nakaposte sa Instagram ni Gretchen, naka-focus ang kamera kay Tony na hawak-hawak ang cellphone.

“Sa dinami-rami ng mga babae dito sa totoo lang si Gretchen ang pinakamagan…” sabi ni Tony.

Naputol ang sasabihin nito kaya nagtanong si Gretchen kung ano ang susunod.

“Pinakamagan…i can’t hear you?” tanong ni Greta kay Tony.

“Noong bata ka pa…” sagot ni Tony.

“Mas maganda sya ngayon!” giit pa ni Tony, kaya napasayaw sa tuwa si Greta.

Neri nanganak, Chito naiyak

Abot hanggang langit ang kasiyahan nina Neri Naig, Chito Miranda sa pagdating ng bago nilang sanggol, si Cash o Manuel Alfonso Miranda.

Dalawang magkasunod na photo ang pinoste ni Chito sa Instagram, na kuha matapos ang panganganak ni Neri.

Sa post ni Chito, inihayag niya ang halo-halong emosyon.

“Cash. Overwhelming pa rin sa dibdib. Grabe ang excitement, ang kaba, at ang nagsusumabog na pagmamahal. Salamat din sa lahat ng nagparamdam ng pagmamahal sa pamilya naming,” sabi ni Chito.

Sawsaw Queen na si RR binugbog ng mga maka-Leni

Binugbog ng mga supporter ni Leni Robredo ang tinaguriang “Sawsawera Queen” na si RR Enriquez nang banatan nito si VP at ang mga nagpakulo ng “pink ribbon”.

“Sana nirespect din ang “Pink Ribbon” natin as BREAST CANCER AWARENESS. Ang daming color na pwede pagpilian. Pink pa talaga. Hindi man lang nag isip…” sabi ni RR.

“Super insensitive para sa mga taong lumalaban sa buhay nito ng dahil sa cancer,” saad pa niya.

Binakbakan din niya ang mga kapwa artista.

“Yung ibang mga artista, influencer na nag-post ng Pink sana huwag din tayong insensitive. Ok lang isupport nyo sya as your President. Pero not to the point na may sasagasaan or ididisrespect.

“Tapos yung iba ang lakas ng loob nyo magpost ng Pink pero yung tunay na meaning nyan as breast cancer awareness ni hindi nyo mapost at masupport!” sabi pa nito.

Well, mababasa nga ang kung ano-anong masasakit na salita na binato kay RR.