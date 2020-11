Andrea nagsalita na rin sa hiwalayan kay Derek

RP

Matapos kumpirmahin ni Derek Ramsay ang breakup kay Andrea Torres, ang aktres naman ang nagsalita ukol sa hiwalayan.

Sa pahayag ni Andrea, sinabi nito na nais niyang gawing pribado na lang ang detalye ng rason sa kanilang pagkakalabuan.

“I’d rather keep the details private as I want to give the break up the same amount of respect that I had for the relationship,” saad ni Andrea.

“I think you all know how much it meant to me. I hope you understand. I will always wish him and his family well,” aniya pa.

Matatandaan na umalingasaw ang hiwalayan ng dalawa matapos na burahin nila ang mga larawan nila sa Instagram.