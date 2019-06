Andrea, Mika patalbugan sa kasamaan

Ni Dondon Sermino

Magagandang demonyita:

Ang gaganda ng mga mukha, ang kikinis, pero saksakan ng sama ng mga ugali. Tipong isusumpa mo na talaga, dahil lahat na yata ng kademonyohan ay naiisip nila.

Ganyan ipinakikilala sa publiko, mga manonood, ang karakter nina Marga (Andrea Brillantes sa “Kadenang Ginto”), at Mia (Mika dela Cruz sa “Kara Mia”).

Bongga, ‘di ba? Mas maganda ka, mas masama ang ugali mo. Sure na mas kamumuhian ka ng mga fan, o ng mga masang Pilipino. Epektib nga ang ganitong eksena sa teleserye.

Pero, mas epektib kung magkadugo ang naglalaban. Si Marga ay ‘pamangkin’ ni Cassie (Francine Diaz sa “Kadenang Ginto”). Si Mia ay kakambal ni Kara (Barbie Forteza sa “Kara Mia”).

At sa mga nakikita kong eksena ngayon sa mga teleseryeng ito, mas pinaiigting pa ang labanan nila. Si Mia ay gusto nang patayin ang kakambal niyang si Kara.

Si Marga, ayaw paawat sa paninisi kay Cassie. Na sa bawat pangit na nangyayari sa kanyang buhay, si Cassie ang sinisisi niya. At kahit sa lalaki, gustong sulutin ni Marga ang ‘boyfriend’ ni Cassie.

Patarayan, pagali­ngang umarte, patapa­ngan ng mukha, ganyan ang laban sa telebisyon ngayon, lalo na kung kontrabida ka.

At heto nga ang reaksyon ng mga fan sa kagagahan ni Marga vs Cassie:

Madam KiLei: “Bakit sisirain ni Cassie ang matagal nang sira na pagkatao mo Marga? And Dani Girl ikaw naman ang nagbre-brainwash sa bata. Pero in fairness galing acting napukpok ko TV namin.”

justjill’scraft cortado: “Ano ba kadenang ginto writer….bgyan mo ng strong lines si Cassie.. yung lines na pang nga nga kay Marga… mas maganda panuorin nasususupalpal ang kontra.”

Alyssa Nicole: “Yung mga attitude talaga nila Cassie at Marga kuhang-kuha sa mga nanay nila eh. Si Cassie palaban na rin gaya ni Romina. Si Marga sisi lang nang sisi hangga’t keri parang si Dani gurl.”

Clarathyl Tano: “I’m at Cassie’s side .. But I hate it Over martir na! Girl Come On! Wag kang Santa Lumaban ka! Nabubuset nako sa ka demonyohan ni Marga! Puro ka nalang ‘Ok lang ako.’”

At heto naman ang nakakalokang reaksyon ng mga manonood ng “Kara Mia”:

Shoichi Yenyen Shoiyen: “Mamatay na sna kayung dalawa para tpos na ang kahibangan ni Mia at Iswal plus Julia.”

Jemiracs Quinones: “At mabibigo ang plano ni Mia dahil malaman ni Kara. Hindi nagbabago ang kanyang kapatid.”

Armino Lucas Rupert Randrup: “Sana tuloy-tuloy ang pagganti ni Kara.”

Jemiracs Quinones: “Laban lang Kara sana hindi mapapayag si Mia matalo sa laban nilang dalawa at gusto ni Julia makuha si Arthur sa kagustuhan makuha anting-anting baka ma­pahamak silang dalawa at gusto ni Mia mawala si Kara sa buhay nila.”

Alexa RD: “Bakit ganun nakakainis na tong si Mia napakasinunga­ling. Paiyak-iyak pa kala mo talaga napakabaet demonyita naman.”

Norain Tayag: “Mukha ni Mia sarap sapakin.”

