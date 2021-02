Andrea malutong ang halakhak: Derek, Ellen umaming magdyowa

Ang daming humahanga sa Kapuso actress na si Andrea Torres. Isa raw sa magandang example si Andrea ng babaeng may class.

Bumibilib ang netizens kay Andrea dahil sa pinagdaanan daw nito sa naging relasyon kay Derek Ramsay at sa biglaang break-up nila, hanggang ngayon ay tahimik lang ito at makikitang focus lang sa trabaho niya, pamilya at pagpapaseksi pa.

Sabi sa comment, “Sana all Andrea Torres sa moving-on.”

Tila unaffected at wala nang pakialam si Andrea kahit sa mga post nito. All smile lang si Andrea sa kanyang tila pictorial shoot.

Sa kabila nito, marami pa rin ang nag-aabang kapag nagsalita na si Andrea at kung ano naman daw ang side nito at pinagdaanan.

Kabaligtaran din daw si Andrea ni Derek na from day 1 ay maingay sa social media at saglit lang halos, may bago na agad na relasyon.

Lalo na nga at umamin na siyang may relasyon nga sila ni Ellen Adarna, na kahit hindi naman sabihin talaga, obyus naman na magdyowa sila, sa mga eksena nila sa social media.

At lalo ngang nabuwisit ang mga fan sa kanila, lalo na kay Derek, na ang dami raw drama, na kesyo mahirap kalimutan si Andrea, pero heto ay magdyowa na sila ni Ellen.

At si Andrea, tawa lang nang tawa sa kanyang Instagram stories, na para bang pinagtawanan na lang niya ang mga ganap kina Ellen at Derek.

At again, puro papuri ang mababasa m okay Andrea, na taliwas kina Ellen at Derek, na lalo yatang kinamuhian ngayon ng mga fan.

Patrick, Mikka nakabuo na ‘lalake’

Masayang-masaya ang actor na si Patrick Garcia at ang Misis nito na si Mikka Garcia. Pagkatapos kasi ng sunod-sunod na tatlong anak na babae, finally ay magkakaroon na ito ng anak na lalaki.

Sa naging gender reveal nila sa kanilang pamilya, tuwang-tuwa rin ang mga ito nang malaman na baby boy na ang gender ng pang-apat na anak nina Patrick.

Ayon sa Misis ni Patrick, sobra raw ang pasasalamat niya sa Diyos na dininig ang kanilang dasal. Sabi naman ni Patrick, kailangan daw nilang mag-ayos ng magiging room at mga gamit ng bago nilang baby. Kung girl daw kasi, marami na sila dahil sa tatlong mga nauna.