Andrea mahusay sa bugbugan

Marami sa mga manonood ngayon ang pumupuri kay Andrea Torres na siyang gumaganap na si Sif sa well-loved series ng GMA na Victor Magtanggol. Kapansin-pansin kasi ang husay ng Kapuso actress sa kanyang mga fight scene.

Kuwento ni Andrea ay masaya siya sa mga ganitong eksena dahil ito naman talaga ang nais niyang gawin noon pa man. Dagdag pa niya, challenging pero fulfilled at the end of the day ang nararamdaman niya.

Bukod diyan ay regular cast ng Bubble Gang si Andrea na comedy side naman niya ang pinapakita niya every Friday night sa GMA.

Jean, Gelli, Valerie pinatumba agad ang kalaban

Tinutukan agad ng mga manonood ang unang episode ng pinakabagong drama series na handog ng Kapuso network na Ika-5 Utos at umabot din ito sa number one trending spot sa Twitter.

No wonder, natalo nito ang kalabang programa sa kabilang istasyon. Bukod kasi sa mahuhusay na pagganap ng cast ng programa, tuwang-tuwa ang mga manonood sa kakaibang storyang hatid ng Ika-5 Utos. Dagdag pa nila, realistic o nangyayari sa totoong buhay ang sitwasyon ng mga karakter.

Samantala kahit na may magandang buhay, mabait na asawa at isang anak si Clarisse (Valerie Concepcion), pakiramdam niya ay may kulang pa rin sa buhay niya. Ito ang magiging dahilan para magloko siya.

Well, hindi naman nasayang ang excitement na naramdaman ng cast ng Ika-5 Utos dahil pinaram­dam sa kanila ng mga viewer ang mainit na pagtanggap sa kanilang programa. Puring-puri ng mga nakapanood ang napapanahon nitong istorya.

Kapansin-pansin din para sa kanila ang hindi kumupas na ta­lento ng nagbabalik-Kapuso na si Gelli de Belen pati na rin sina Jean Garcia at Valerie Concepcion. Nasabik din silang mapanood sina Tonton Gutierrez at Antonio Aquitania kaya tinutukan nila ang pagsisimula ng serye. Looking forward din ang lahat sa pag­labas ng mga young cast member nito na sina Jeric Gonzales, Inah de Belen, Migo Adecer, Klea Pineda at Jake Vargas. Abangan ang susunod pang mga kaganapan sa Ika-5 Utos tuwing hapon sa GMA Afternoon Prime.

Melai aktibo sa Grow Happy movement

Super ang pag-aalaga ni Melai Cantiveros Francisco sa kanyang pamilya. Mahalaga para sa celebrity mom ang kaligayahan ng kanyang pamilya dahil ito raw ang sukatan ng kanyang pagiging isang mabuting ina. Dahil diyan ay siya ang napili bilang endorser ng Nestogrow 4, ang pinakabagong growing-up milk brand na naglalayong tulungan ang mga nanay na palakihing malusog at masaya ang kanilang mga anak. Kabahagi rin si Melai sa Grow Happy movement nito na sumusuporta sa adhikain na lumaking happy at healthy ang mga bata sa bawat tahanan.

“Sa panahon ngayon, hindi enough na maging healthy lang ang ating mga anak. Dapat lumaki din silang masaya dahil kapag masaya ang disposisyon ng isang bata, nagiging mas maayos din ang kaniyang paglaki,” tsika ni Melai.