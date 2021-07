Andrea kinikilig kay John Lloyd

Hindi maitago ni Andrea Torres ang kanyang kaligayahan at excitement sa muli niyang pagpirma ng network contract sa GMA-7.

Very happy rin si Andrea sa nararamdamang pagpapahalaga sa kanya ng network.

Sa 13 years niya bilang Kapuso, ni minsan, ‘di raw pumasok sa isip niya na mangibang bakod.

Mapapanood si Andrea sa bagong GMA Telebabad na “Legal Wives” pero matunog na sinasabing proyektong gagawin din niya ay ang sitcom na pagsasamahan daw nila ni John Lloyd Cruz.

Sabi naman ni Andrea, “Wala pa po kasi akong nakukuhang announcement talaga from GMA regarding that. Talagang narinig ko lang po sa mga kuwento-kuwento, mga news.

“Mahira pong i-claim, ‘di ba?

“Palagi nga nilang sinasabi na kapag wala pang storycon, wala pang taping, mahirap i-claim, ‘di ba? Pero, happy po ako sa news na ‘yun noong marinig ko siyempre.

“Kasi, fan ako ni John Lloyd and ‘yun nga, hindi pa po ako nakakagawa ng sitcom, e. So open ako sa mga gano’n!” kinikilig na chika ni Andrea.

At kung si Andrea ang masusunod, ipinapanalangin daw niya na sana nga ay matuloy ang balitang sitcom nila.

Anyway, sinabi ni Andrea na masaya ang puso niya ngayon. Kung dahil sa ibang lalake, hindi ko na inusisa pa. Pero, sa ganda ni Andrea ngayon, mukhang in love na naman siya.

Erin nagpatutsada kina Aljur, Kylie

May Instagram post ang Kapuso star na si Erin Ocampo at isa sa cast ng ‘The World Between Us’ at the same time, ang matunog na nali-link at tinuturong kesyo third party raw sa Aljur Abrenica at Kylie Padilla split-up.

Napaisip ang netizens kung may konek daw kaya sa isyu ngayon, may pinatatamaan raw kaya ito sa kanyang IG post?

Dahil nga may isyu kaya parang makahulugan ang naging post niya na, excerpt from a video na “When you find other people attractive but you’re in a relationship.”

At may quote pang, “Here’s the truth about being a man and a woman. You’re always going to find somebody else attractive.”

At parang may tinatanong din siya na, “Did you know this?”

LJ nasabik sa katawan ni Paolo

Talagang pinangangatawanan nina Paolo Contis at LJ Reyes na sa kanilang dalawa, ang una ang kakayod o magtatrabaho. Until now, si LJ ay sa bahay lang talaga, ang nag-aalaga sa mga anak nila.

Isang bagay na pinagpapasalamat naman ni LJ dahil sini-shield nga raw sila ni Paolo at pinoprotektahan sa panahon ng pandemya.

Tapos na ang quarantine period ng cast ng ‘I Left in My Heart in Sorsogon’ at diretso na sila papuntang bubble taping sa Sorsogon.

At dahil malayo ang location, mas mahaba ang lock-in taping nila. Nag-post na si Paolo noong nakaraang araw kung gaano niya ka-miss ang mag-iina niya.

Sey niya, “Haaaaayy, missing you guys already… ilang linggo pa bago tayo magkita kita ulit @lj_reyes love, thank you for everything! Thank you for taking care of all of us! Alam ko mas mahirap ngayon na wala ako but I know the kids will be okay kasi nandyan ka! I want you you to know how much I appreciate and looove you! Can’t wait to go home again and be with you! Please know that I’m always missing you and thinking of you!”

Pero ang bongga kay Paolo, talagang ngayong pandemic, bukod sa mas naging abala siya sa pagtatrabaho, nagawa rin niyang maging consistent sa pagpapagaganda ng katawan. In fact, buong ningning nitong binalandra ang kanyang mga pandesal sa kanyang Instagram.

Kaya nag-comment naman si LJ sa post niya na tila nasabik at pinauuwi na tuloy si Paolo. Sey niya, “Pssst!!! Hala sige uwi Pedring!!!”