Andrea kinabog sa ganda, alindog si Liza

Namumukadkad sa ganda si Andrea Brilliantes ngayong tumungtong na siya sa edad na 18. Lahat ng pinoste niyang mga photo sa Instagram ay humahamig ng like at comment, na hindi bumaba sa mahigit 1,000.

At kahit ang mga bago niyang mga pinoste na naka-maong pants lang siya at puting sando at red lipstick.

Lahat ay nagsasabing kakaiba sa lahat ang pamumukadkad ng ganda ni Andrea, na mas lalong bumagsik.

Sabi nga ng iba, kayang kabugin ni Andrea si Liza Soberano sa ganda.

Bukod sa ganda, nagpapakita na rin ng magandang hubog ang kanyang katawan ang mga larawan.

Sa mga nakakatakot na balita tungkol sa pagsirit ng COVID-19, itinuturing ng mga netizen na ang kagandahan ni Andrea ang sandaling nagpapawala ng kanilang mga paga-alala.

Seth pinaliguan ng pagmamahal si Brillantes

Ang makasama sa lahat ng mga kaganapan sa buhay si Andrea Brillintes ang inaasam-asam at ipinagdadasal ni Seth Fedelin. Ibinuyangyang na halos lahat ng batang aktor ang kanyang nararamdamang pag-ibig kay Andrea sa 18th birthday message nito sa Instagram.

Nagpakilig pa si Seth sa mga fan nila, sa nilalaman ng kanyang mensahe, na lagi lang raw itong nakaantabay sa likod ng aktres sa anumang oras.

“Eto pa ulit hehehehe!!! Happy 18th birthday Aji!!! Sensya na wala ako mismo sa araw ng Bday mo nakakalungkot. Sana ngayong 18 kana hindi ka magbago kung ano ka sa mga tao maging bait ka palagi ha. At Ali wish ko sana lahat ng pangarap mo matupad mo as in lahat lahat at sana ako ang maging saksi mo doon sa mga pangarap mo. Pag okay na lahat Ali babawi ako kasi di ako makakapunta sa bday mo eh. Happy birthday ali ko dito lng ako palagi ha,” sabi ni Seth.

Sunshine niresbakan mga kalaban ng anak

Gigil na naman si Sunshine Cruz nang akusahan sa isang group chat na walang kooperasyon ang anak nitong si Angeline Isabel, sa mga group project sa kanilang school.

Pinoste ni Sunshine ang screenshot ng Facebook page ng DLSU Freedom wall at mababasang kinukunsensya at pinalalabas na hindi tumutulong si Angeline sa klase.

“Ang perfect ng soap commercial nya sana sa group works rin grabe kami talaga nagbuhat sa’yo, uso mag LOA if dehins kaya mag commit… influencer be an influencer talaga ah. #DLSUFreedomWall45699.”

Na-screenshot din ang comment ni Angeline na nagtatanggol sa sarili at iginiit na mali ang paratang sa kanya.

Uminit ang dugo ni Sunshine dahil pinagkakaisahan ng ilang kababaihan (na hindi nagpakilala) ang anak para durugin ang estado nito sa university bilang Dean’s Lister.

“If this is true, reveal yourself. I know how hard working my daughter is when it comes to school. She won’t be a dean’s lister for nothing. Be proud of other people’s achievements and stop bringing them down. Gumamit na lang kayo ng silka para luminis hindi lang katawan nyo kundi mga puso nyo.

“May nag-comment nito sa thread ng DLSU freedom wall sa facebook and gagamitin ko ngayon. ‘ KAPAG INGGIT, PIKIT.”

Alahas ni Sharon sinita ng fan

Humamig ng mga reaksyon ang muling pagbalandra ni Sharon Cuneta ng kanyang multi-million peso na halaga ng mga diamond rings.

Ang una nitong post ay may malaking brilyante sa gitna at nagpapalibutan ng mga maliliit ding diamonds. Ayon sa megastar, bigay ito ng kanyang yumaong ina.

Ang ikalawa ay halos parehas rin at sinabing regalo naman iyon ng kanyang yumaong ama sa kanyang 25th birthday.

Isang netizen ay umalma sa post.

@hulyoados, “dapat ba ipakita yan sa dami ng mga naghihirap?”

Binanatan naman at kinuyog ito ng mga fan ni Sharon.

@yenbh, “@hulyoados ipakita man yan o hindi, marami pa ring ang naghihirap! Ano ipa-close natin lahat ang mga shop na nagbebenta mg mamahaling gamit kasi marami ang naghihirap? Ganun?”

Marami naman ang naaliw sa mga alahas ni Sharon at nag-comment pang, pwede nang makabili ng isang bahay sa Forbes Park ang halaga ng mga singsing.

Melai hiyang-hiya, napagkamalang si Lorna

Nag-sorry sa kanyang post si Melai Cantiveros kay Lorna Tolentino dahil sa “Wow Wali” na comment ng isang netizen sa mga throwback photo nina Lorna at Rudy Fernandez noong nabubuhay pa ang aktor.

Nagpapakita ito ng lambingan ng mag-asawa, na naghahalikan.

Ni-repost ito ni Melai kalakip ang comment ni RL Dizon na pinangalanan silang dalawa ng asawa nyang si Jason Francisco.

Napagkamalang sina Melai at Jason ang nasa photo.

“Kahit isang beses sa buhay ko gumanda ako. Salamat RL Dizon sa pagpapadama. Sorry po @lornatolentinofernandez napagkamalan lang po,” sabi ni Melai.

Kamukha kasi ni Jason si Rudy Fernandez. Ito ang laging sinasabi sa huli noong bagu-bago pa lang siyang naga-artista.

Naka-sideview sa photos si Lorna kaya siguro inakala ng netizen na sina Melai at Jason ang nasa larawan.

Doris Bigornia ligtas na

Masayang ibinalita ni Korina Sanchez ang magandang development sa medical condition ng kaibigan at dating kasamahan sa Kapamilya news department na si Doris Bigornia.

Pinoste ni Korina ang photo nilang dalawa ni Doris habang karga-karga nila ang kambal ni Korina.

“Celebrating life. Am ecstatic my friend Doris Bigornia pulled through and is recovering. Aba. At na-interview na pala sya ng DZMM! I claim total healing for Doris. God is good. Thank you lord. Happy weekend pipol!” sabi ni Korina.

Matatandaang sumailalim sa isang open heart bypass surgery si Doris.