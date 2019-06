Andrea iniwan si Kyle, mas type na si Seth ngayon

By Athena Yap

Umulan ng maraming reaksyon ang post ng batang aktres na si Andrea Brillantes. Karamihan sa comment ay papuri at pagsuporta sa tambalan nilang dalawa ng ex-PBB housemate na si Seth Fedelin.

Paano ba naman kasi, nag-post ang batang aktres sa Instagram niya ng tanging mata lamang ni Seth ang nakikita with caption na “I’ve always dreamt of having green/hazel eyes. But i met you and realized my eyes are fine as long as they could stare into yours… ­@imsethfedelin.”

Agad namang nag-comment ang isang bihasang makeup artist na si RB Chanco, sinabing, “Hey you’re still a baby!!!! @blythe.”

May isa namang fan na nag-comment na, “Hoy ang landi!!! kilig ako!!!”

Samantala, palagay naman ng iba na kaya nagustuhan nito si Seth ay dahil nga sa mata nito, pero paano naman daw si Kyle Echarri na dating na-link sa kanya?

May ilan ding kinuwestiyon ang nararamdaman ni Andrea, inisip ng iba na ipinagpalit nga ba ni Andrea si Kyle dahil sa kakaibang mata ni Seth?

Ang iba kasing mga fan ay sigaw pa rin ang tambalang Andrea at Kyle.

Marami din namang masaya sa tamba­lang Seth at Andrea.