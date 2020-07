Andrea ‘inangkin’ na si Seth

Kahit na nasa ilalim pa rin ng quarantine NCR, walang nakapigil kay Andrea Brillantes sa paggawa ng paraan upang sorpresahin ang rumored boyfriend at on screen partner na si Seth Fedelin sa 18th birthday nito.

Makikita sa mga in-upload na litrato at video na napalilibutan sila ng mga balloon at cake at talagang masasabing halos langgamin ang dalawa sa ka-sweet-an!

“To my Ali, happy happy happy 18th birthday to you! Deserve mo lahat ng meron ka ngayon kasi napakabuti at hardworking mong tao. Alam mo namang kakampi mo ako. Kahit ano mangyari Ali! I gotchu! Salamat at nakilala kita. Yiee 18 na siya!” caption pa ni Andrea.

Mula sa naturang caption ni Andrea, nabigyan ito ng ibang kulay dahil sa “my” na sinabi nito. Ibig sabihin ba nito ay sila na talaga? Pag-aari at inangkin na talaga ni Andrea ang puso ni Seth. (Athena Yap)