Ang ilang netizens ang tila namomroblema sa ginawang vlog ng dating mag-sweethearts na sina Andrea Torres at Derek Ramsay.

Tinatanong ng mga netizens kung ano na raw ang mangyayari sa vlog nila. May nagtanong pa kung sino raw kaya kina Andrea at Derek ang kumukubra ng earnings ng kanilang YouTube account. At hindi nga raw si Andrea.

Most likely, kung hindi naman idi-delete ng sino man sa kanilang dalawa ang vlog nila, nandoon na lang yun at marami pa rin naman ang nagbi-views at nagko-comments nga. Yung house tour ng bahay ni Derek last six months ago ay halos mag-3 million views na rin.

Klinaro naman ni Andrea na wala siyang personal YouTube account. May YouTube raw kasi na nakapangalan sa kanya at nagpo-post talaga ng mga content na iisipin na siya mismo ang nagpo-post.

Tinanong si Andrea ng follower niya kung siya ang may-ari at sinagot ito ni Kapuso actress nang, “No po.”

Natuwa naman ang follower ni Andrea nang after nitong mag-suggest na gumawa na si Andrea ng solo YouTube vlog nito at nireplayan ng “Pwede” ay aabangan daw talaga nila.

Lea dismayado, talunan

Isang taon na halos simula nang magdeklara ng lockdown ang gobyerno. Simula nang biglang magkaroon ng indefinite pause halos sa iba’t ibang sangay ng entertainment.

Masasabing naapektuhan din ang trabaho ng International star na si Lea Salonga dahil sa pandemya. At noong Huwebes nga, nagpahiwatig na ito ng frustration sa nangyayari.

Napapatanong na ito kung ano nga naman ang kinahinatnan ng effort na mag-stay-at-home sa halos isang taon? Dahil sa ngayon, biglang nasi-surge na naman ang bilang ng COVID-19 cases at may threat na nga na by March 15, posibleng magkaroon na naman ng lockdown sa NCR.

Ang post ni Lea ay may halos 300 shares sa Facebook at less-than 3,000 like.

Ayon dito, “3,749 cases today. Not gonna lie, when I see numbers going up like this, I feel frustrated and defeated. We were doing so well, what the hell happened? Were our efforts to stay home and stay safe all for nothing? Was the sacrifice of so many millions of people all for nothing? What is happening? Trying to remain patient as well as optimistic, but this is not easy. And I honestly don’t know what else we can do.”

Cassy kinikilig kay JD

Eh, yung umamin ang anak nina Carmina Villarroel at Zoren Legaspi na si Cassy Legaspi na kinikilig siya sa anak ni Mayor Isko Moreno na si JD Domagoso?!

So, mutual naman pala ang kilig ng dalawa na unang mapapanood as loveteam ngayon sa bagong GMA Telebabad na “First Yaya” simula sa Lunes, March 15.

Matagal na raw silang friends ni JD since Studio 7 at may mga nagsasabi na nga raw na may chemistry sila.

Sabi pa ni Cassy na natatawa, “I got kilig. Hindi ko alam kung bakit.”

Ibang-iba nga raw ang mapapanood na sa kanya sa First Yaya dahil hindi na lang siya sayaw-sayaw mapapanood, aktingan na talaga. At kuwento pa niya, yung kilig daw na meron sila ni JD, makikita raw sa isang eksena na kinunan nila “real.”