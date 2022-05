Andrea ‘binaboy’, iboboykot ng mga BBM

Bugbog na bugbog na rin ang Kapamilya star na si Andrea Brillantes na tulad ng karamihang kabataan ngayon, tumindig para sa pinaniniwalaan niyang karapat-dapat na maging Presidente ng bansa na si VP Leni Robredo.

And since hindi nga ito ang nagwagi sa katatapos na election, tila mas dumami pa ang mga bashers ni Andrea.

Mas inatake pa siya ng mga bashers nang diumano’y makipagbardagulan ito ng tweet sa anak ni Duterte na si Kitty Duterte—e, fake news naman pala.

Since marami sa mga netizens ang naniniwala sa fake news, sige lang sa pangba-bash kay Andrea. Hindi lang dito nagtatapos, nabasa naming nag-post sa kanyang social media account ang batang C.E.O. ng Brilliant Skin na si Glenda Victoria kunsaan, si Andrea ang endorser.

Sinagot na nito ang obviously, mga supporter nina Bongbong Marcos at Sara Duterte na pine-petition na tanggalin daw si Andrea bilang endorser. May mga nagbabanta rin na hindi na nila tatangkilikin ang produkto hangga’t ito ang celebrity endorser.

Meron din “binababoy” ang mukha ni Andrea sa mga label ng products na may picture ng actress.

Bahagi ng kanyang post, “People are calling me out to remove Andrea Brillantes, ilan lang yan sa mga comments na nai-screenshot ko. Huwag naman sanang umabot sa sisirain natin yung packaging nung product katulad nito.

“Nakausap ko na din ang manager niya at pinagsabihan naman yung bata. Alam kong pinagsisihan niya kung ano man yung pagkakamali niya.”

Pinagtanggol din nito si Andrea na sa kabila raw ng magkakaibang political beliefs, kilala raw niya ito personally at sey niya, “I love her very much. I don’t think anyone deserves the kind of bashing she is getting now. She is just as passionate as everyone else this election season and she may have said things out of intense emotions and impulse.”

Mariel nam-bully ng mga pinklawan

Dahil tapos na ang election at surprisingly, si Robin Padilla ang may pinakamaraming botong nakuha kaya si Robin ang nag-top 1 sa lahat.

At dahil tapos na ang election, tahasang sinasabi ni Mariel Padilla na kasalukuyang nasa ibang bansa ngayon na pwede na raw siyang magsuot muli ng kulay pink.

Kulay red ang political color ng partido ni Robin, ang UniTeam at Pink naman kay VP Leni Robredo. At dahil sure win naman na at top 1 pa, malakas na ang loob ni Mariel na magsuot muli ng kulay ng kalaban nila.

“Yehey pwede na ulit mag Pink!!!” ang caption niya sa kanyang picture na naka-pink coat, pink skirts at pink bag.

Mukhang masyadong nasabik si Mariel sa kulay pink at itinodo na nga. Ilalabas na nga raw niya ang lahat ng pink niya.

Nag-reply naman si Robin dito at sinabi pang, “Yes babe favorite natin na color.”

Obviously, walang pagsidlan ng kaligayahan si Mariel ngayon dahil waging-wagi sila.

Pero dahil sa ginawa ni Mariel na `yon, may mga nag-react din na sobrang bully naman daw nito, na bakit kailangan pang gawin ‘yon, na parang nang-aasar pa, eh, panalo na nga raw sila.