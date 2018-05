Andre Paras, makuha sana ng Imus Bandera

Nagkaroon ng team outing ang IMUS BANDERA sa Miami Heat beach resort sa Morong, Bataan nitong Linggo. Halos marami rin ang nadagdag sa GLC Truck and Heavy Equipment team.

Dumaan ang team at nagtanghalian sa HO­LIDAY LAND sa Pampanga. Masasarap ang kanilang mga putahe at talaga namang nag-enjoy ang mga Imuseño.

Ang mga bagong manlalaro ng IMUS GLC TRUCK and HEAVY EQUIPMENT ay sina Paolo Pontejos ng JRU, Matthew Bernabe ng Letran, Francis Munsayac ng EAC, Carlo Escalambre ng UST, Genmar Bragais ng BASTE, Dan Alberto ng UE, James Castro ng Bataan MPBL, Pong Manansala ng PMMS, Wilson Baltazar ng Lyceum, Jordan Dela Paz ng JRU, Maconocido ng SSC-R, Jom Sollano ng Letran, Jessie Bustos ng PMMS, Jeepy Faundo ng UST at hopefully ang isa sa mga bagong sumisikat na artista ng GMA na si Andre Paras.

Malapit na ang opening ng MPBL. Ito ay gaganapin sa June 12 ang tentative venue ay ang Smart Araneta Coliseum. Ang MPBL ay napabalitaang tatakbo ng mga 10 buwan at mahigit 20 na rin ang mga sumali kasama ang mga koponan sa Visayas at Mindanao.

***

Lumarga na naman ang PBA Legends sa Candijay, Bohol at sigurado ko namiyesta na naman ang mga idolo n’yo nitong nakaraang Linggo.

Naglaro sila Bong Hawkins, Willie Miller, Allan Caidic, Marlou Aquino, Rodney Santos, Dondon Hontiveros, Pido Jarencio, JV Gayoso at EJ Feihl.

Sa darating na Linggo May 27, 7 p.m. pupunta ang PBA Le­gends sa Pandayan, Meycauayan City para maglaro at magbigay ng konting kasiyahan. Madami-daming Le­gends ang lalaro dito, kaya abangan.

At sa umaga naman mga dakong 9 a.m. matatagpuan ninyo ang ibang PBA Legends sa MALABON ORETA SPORTS CENTER para lumahok sa 3 points ng bayan ni SAP Bong Go. Kaya sali na baka kayo isa sa magiging kampeon ng shootfest.

Sigurado maraming papremyo ang mapapanalunan tulad ng cell phone, pera, t-shirt at iba pa sa nasabing event.