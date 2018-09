Andre galit pa rin kay Jackie?

Mukhang hindi pa rin talaga okey ang mag-inang Andre Paras at Jackie Forster. At na-feel ko ‘yon sa throwback video ni Jackie nu’ng mga bata pa sina Andre at Kobe Paras.

Bagama’t sinabi ni Jackie na ‘my babies’ ang dalawa niyang anak, tanging si Kobe lang ang naging sentro ng description niya sa video.

“My babies!!! I miss @_kokoparas so much, please don’t get the birthday blues (mama was 21 here) just remember we always holding hands and ne­ver letting go! Storms will come and go but we’ll make it through anything together. You have always been the source of my strength. Love you much,” sey pa ni Jackie.

Sa September 19 ang 20th birthday ni Kobe pero nauna na ngang bumati ang kanyang ina.

Sa IG account naman ni Kobe ay makikita ang mga larawan nila ni Jackie at mga kapatid nito sa mommy niya. Isang patunay na tanggap nang buong-buo ni Kobe si Jackie.

Samantalang wala ni isa man lang larawan si Andre ni Jackie o kahit magkasama sila, throwback man o recent, at maging ng kanyang mga kapatid sa ina.

Tina dedma sa sorry ni Ynez

Nag-public apolo­gy na nga si Ynez Veneracion kay Tina Paner sa kanyang Instagram.

“At lot of things has been said around social media so I’m pos­ting this to clear out my name and to end this issue between me and Ms. Tina Paner,” pani­mulang sabi ni Ynez.

Hindi nilinaw ni Ynez kung totoong sinabihan niyang bansot at babalina si Tina.

“First, I sincerely apologize to Ms. Tina Paner who’s name has been dragged out with the issue. You have all the right to be upset. All I can say is that I did not intend to hurt in any way, shape or form. Sorry Ms. Tina Paner, for the misunderstan­ding that happened between the two of us. What was said was not really meant for you and you didn’t have anything to do with it whatsoever. If I have said anything that may have sound like it was about you. ‘I’m really sorry’,” saad pa ni Ynez.

Ayon kay Ynez, nakausap na niya at nagkalinawan na sila ng isang nagngangalang Jeanette Ortega. Umaasa si Ynez na matatapos na ang isyu sa kanila ni Tina. At gusto niyang makaharap si Tina para mag-sorry.

Anyway hanggang sa sinusulat ko ito ay wala pang reply si Tina sa public apology ni Ynez. Mukhang hindi pa handang patawarin ni Tina si Ynez.