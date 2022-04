Ando, UST giniba UE

Nasikwat ng University of Santo Tomas (UST) Growling Tigers matapos silang akbayan nina Sherwin Concepcion at Arnold Ando sa 72-61 panalo kontra University of the East (UE) Red Warriors sa ikatlong laro ng UAAP Season 84 men’s basketball tournament sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City, kahapon.

Nanguna sa opensa si Concepcion na nagtala ng 17 points at 11 rebounds habang kumana ng career-high na 16 markers si Ando para tulungan ang Tigers na ilista ang 3-5 karta sa second round eliminations.

Sa second half lumabas ang pangil ng Tigers, sinagpang nila ang 9-1 run para maagaw ang bentahe 54-51 papasok ng fourth canto.

Dikit ang naging bakbakan ng UST at UE sa unang dalawang quarters, kung saan lamang pa ang Red Warriors ng dalawang puntos 30-28 sa halftime.

Maagang uminit ang opensa ni Kyle Paranada, nakapagtala ito ng walong puntos para sa UE matapos ang dalawang period.

Subalit hindi naipagpatuloy ng Red Warriors ang pagkapit ng lamang sa second half kaya nalasap nila ang pang-walong sunod na kabiguan at manatiling bokya sa panalo.

Muling sasabak ang UST sa Martes, makakalaban nila ang De La Salle University sa alas-12:30 ng tanghali habang katapat ng UE (0-8) ang Ateneo de Manila sa alas-430 ng hapon. (Elech Dawa)