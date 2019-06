Andi walang balak pakasal kay Philmar

Wala raw balak na kumuha ng nanny si Andi Eigenmann kapag ipinanganak na niya ang anak nila ng boyfriend niyang si Philmar Alipayo dahil gusto nilang maging hands-on parents.

Si Philmar daw ay hands-on father sa dalawang anak nito sa kanyang ex-wife na sina Toro and Kanoa. Tumira raw nang matagal sa France si Philmar at umuwi lang siya ng Pilipinas noong maghiwalay sila ng misis niya.

Mas madali na raw ang pagbubuntis ni Andi ngayon dahil na rin daw kay Philmar na laging nakaalalay sa kanya.

Tungkol naman sa pagpapakasal, hindi raw nila iyon pinag-uusapan ni Philmar.

“Marriage is not something that I think about. I just feel, like, if you’re more traditional, you’d want to get married. I used to think I had to, but h­aving Ellie and lo­ving my life now and where I am, b­eing so happy, this life is enough for me.

“But if I were to get married, I think that would make me happy also. But it’s not something that I need to experience in my life,” sabi pa ni Andi. (Ruel Mendoza)