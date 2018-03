Andi tagalinis na lang ng dagat

Naging makabuluhan ang buhay ng aktres na si Andi Eigenmann noong ipagpalit niya ang showbiz career niya para mas maalagaan ang kanyang anak na si Ellie.

Hindi lang si Ellie ang pinagkaabalahan ni Andi kundi pati ang pagiging environmentalist nito. Kabahagi si Andi sa mga gustong mapanatiling malinis ang dagat at ang paligid nito.

Noong October 2017, nagsalita si Andi na tatalikuran na niya ang buhay sa showbiz para mas pagtuunan niya ang mas mahahalagang bagay sa buhay niya.

“If I wanted the life I had in the past, I wouldn’t have left showbiz… me wanting to be a full-time mom and to live my life sooo far away from the spotlight,” pahayag noon ni Andi.

Kelan lang ay nagpa-interview si Andi tungkol sa kanyang advocacy na mapanatiling malinis ang karagatan sa ating bansa. Kasama ang kanyang non-showbiz boyfriend na si Emilio Arambulo, enjoy raw silang tumira sa mga lugar na binibisita nila at sila ang gumagawa ng tirahan nila.

“When I started living with less that’s when I started realizing how happy life could be… tumutulong na rin sa pag-raise ng awareness on how to save our oceans and keep our environment clean.

“We go to Siargao all the time, or Baler where we are building our home… with our own hands, with sustainable materials,” diin pa ni Andi.

Pagdating naman sa showbiz career niya, bukas pa rin naman daw si Andi na tumanggap ng offers, pero kailangan daw ay magustuhan niya ito at hindi ‘yung pipiliitin siyang gawin.

“If there’s an opportunity and if I get hired for something that I really want to do, madali naman ayusin ‘yon. But like what I said, I will take it day by day,” pagtapos ni Andi Eigenmann.